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Исследование: беларусы начинают экономить на одежде и развлечениях

Беларусь сместилась с 2-го на 4 место среди наиболее пессимистично настроенных стран в мире.
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marketing.by публикует итоги исследования потребительского доверия The Conference Board® Global Consumer Confidence™ Survey, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen.

Показатель индекса потребительского доверия складывается из трех индикаторов: восприятия потребителями перспектив на рынке труда, оценки собственного финансового положения и степени готовности тратить деньги. 

Значение индекса выше 100 пунктов позволяет отнести потребителей страны к группе оптимистически настроенных, значение ниже 100 пунктов свидетельствует о преобладании пессимистически настроенных. Оптимизм или пессимизм потребителей напрямую влияет на их желание и готовность тратить деньги.

Согласно данным Nielsen, Беларусь сместилась с 2-го на 4 место среди наиболее пессимистично настроенных стран в мире. Местные потребители в 1 квартале считали, что сейчас более подходящее время совершать покупки. Среди факторов, которые вызывают наибольшее беспокойство беларусов - коммунальные платежи, очевидно связанные с постоянным ростом сумм в счетах за квартирную плату, и здоровье. 

Среди основных способов экономии беларуских потребителей - сократить расходы на развлечения вне дома (тревожный звоночек для сферы развлечений) и экономия на новой одежде. При этом беларусы планируют перейти на более дешевые бренды. 
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Об индексе потребительского доверия компании Nielsen

Исследование потребительского доверия The Conference Board® Global Consumer Confidence™ Survey, подготовленное в сотрудничестве с Nielsen, проводилось в феврале 2018 года. Всего было опрошено более 30 тысяч потребителей онлайн из 64 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки.

Выборка формировалась по половозрастным квотам для каждой страны с учетом количества пользователей Интернета в конкретной стране. Затем она была взвешена для достижения репрезентативности интернет-пользователей; максимальная погрешность выборки составляет ±0,6%. 

Данное исследование Nielsen основывается на поведении только тех респондентов, у которых есть доступ в Интернет. Степень его проникновения варьируется в зависимости от страны. 

Компания Nielsen учитывает стандарты минимальных требований к формированию выборки: минимальная степень проникновения Интернета – 60%, или 10 миллионов интернет-пользователей для включения страны в исследование. 

Индекс потребительского доверия для Китая был сформирован при помощи особой методологии и включал в себя опрос 3500 респондентов.

13:24 18/07/2018






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