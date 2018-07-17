"Смешная" белорусская коррупция. Почему она неистребима?

В понедельник МВД сообщило о задержании директора ОАО "Стеклозавод "Неман". Опять за взятку. Деньги передавались за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору.





Проще говоря, какой-то бизнесмен-строитель заключил с госпредприятием договор, заплатил деньги (без предоплаты госпредприятия сегодня не отпускают), но не смог получить товар. Пришлось платить директору, чтобы получить эту злосчастную стекловату.





А еще у нас сейчас дефицит цемента. Того самого центра, который еще совсем недавно не знали, куда девать после масштабной модернизации белорусских предприятий. Пришлось подключать президента, чтобы тот решил проблему и дал указание, строить бетонные дороги.





Еще вчера был излишек, блокировали российский ввоз под любыми предлогами, а сегодня уже дефицит. И даже после того, как Министерство архитектуры и строительства официально заявило, что проблема решена, в редакцию "Ежедневника" продолжали поступать письма о том, что машинам приходится сутками стоять в очереди у одного из заводов, чтобы получить уже давно оплаченный товар. Еще два завода так вообще даже договора на поставку не заключают с коммерческими предприятиями.





Ничуть не удивлюсь, если через месяц вдруг выяснится, что некие должные лица одних предприятий брали взятки за заключение договоров поставки цемента, а другого - за первоочередную отгрузку уже оплаченного товара. Это норма для Беларуси, хотя для любого цивилизованного государства и пары подобных фактов хватило бы, чтобы понять: что-то не так в датском королевстве. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сложить 2+2.





Если в стране приходится давать взятку руководителю госпредприятия, чтобы получить оплаченный товар, это яркое свидетельство отсутствия на рынке конкуренции: зачем давать взятку, когда можно пойти и купить у другого производителя или поставщика.





Когда рассказываешь иностранцам о таких вот коррупционных делах, они сначала не понимают, потом думают, что над ними просто прикалываются, а потом неизменно смеются и задают одни и те же вопросы: "Если в с стране чего-то не хватает, почему никто не поставит это из другой страны, из той же России, с которой у вас границы открыты? Если спрос превышает предложение, почему производитель не поднимет цену? Если есть неудовлетворенный спрос, почему этим не интересуются инвесторы?"





Для нас ответы на эти вопросы привычны и понятны, а вот иностранцам сложно объяснить чудеса белорусской экономики.









Помню, рассказывали одни бизнесмены, как хотели построить в Беларуси завод по производству панельных конструкций, чтобы возводить недорогие и качественные панельные дома. Им просто не дали, всеми правдами и неправдами. Но в разговоре пояснили: у нас свои заводы лишь наполовину загружены, что с ними прикажете делать?





Государству оказалось не интересно, что инвесторы хотели построить завод по выпуску принципиально иных, значительно более качественных и более дешевых панелей с использованием современных технологий, что себестоимость квадратного метра жилья получится почти в два раза ниже. Самое главное тут - это конкурент госпредприятиям, которые этого просто не выдержат.





Поэтому, если найдется инвестор, который захочет, например, организовать на базе борисовского завода производство стекловаты, ему просто не дадут этого сделать. Белорусским чиновникам не нужен на рынке конкурент государственному "Неману".





Понижение цены в результате конкуренции для чиновников больше минус, чем плюс, так как госпредприятию тоже придется соответствовать рынку, думать, как снизить издержки и т.д.и т.п.Лучше уж, как есть, без головной боли.





Повышение цены при повышение спроса - это вообще из области фантастики. Это в Беларуси тоже нельзя без соответствующего разрешения, которое никто конечно же не даст, как никто не позволит вдруг увеличить импорт дешевого российского цемента при возникновении дефицита.





Белорусской экономической модели выгодно иметь дефицит товара, выпускаемого госпредприятием. Это гарантированный сбыт. Правда, и прекрасная платформа для коррупции, но с нею мы боремся. Многочисленным борцам с коррупцией также ведь необходим гарантированный рынок сбыта своих услуг государству.





Это как в одном известном мультфильме:





- И от кота будет польза - он мышей ловить будет.





- А у нас нет мышей!





- А мы их заведем.





Вот так приблизительно и в Беларуси. Для иностранцев смешно, а для нас уже давно привычно...