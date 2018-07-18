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КГБ задержал чиновника-депутата при получении взятки

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и строительства Сморгонского районного исполнительного комитета, депутата Сморгонского районного Совета депутатов.

Чиновник за выполнение определенных действий с использованием своих служебных полномочий и решение вопроса по вводу в эксплуатацию здания кинотеатра намеревался получить взятку от представителя одной из коммерческих структур в размере 3000 долларов США. Однако не успел. 

При получении взятки в размере 1000 долларов США он был задержан сотрудниками УКГБ по Гродненской области. 



11:29 18/07/2018






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