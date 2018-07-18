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Только работайте: Польша разрешит гастарбайтерам из Беларуси привозить свои семьи

В Польше введут изменения для трудовых мигрантов Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины. У работников из этих стран, которые находятся в Польше на основании разрешения на проживание и работу, через год появится возможность перевезти к себе родственников.