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IFC готова рассматривать финансирование проектов резидентов парка "Великий камень"

Международная финансовая корпорация (IFC) готова рассматривать возможность финансирования проектов компаний-резидентов международного индустриального парка "Великий камень", сообщила агентству "Интерфакс-Запад" глава белорусского представительства IFC Ольга Щербина.

"Мы готовы рассматривать проекты резидентов парка "Великий камень". В ближайшем будущем планируем подписать с администрацией парка меморандум о взаимодействии", - сказала О.Щербина.

Как сообщалось, в начале июня администрация и управляющая компания индустриального парка "Великий камень" заключили меморандум о взаимопонимании с Европейским банком  реконструкции и развития (ЕБРР). В рамках меморандума ЕБРР планирует участвовать в финансировании строительства завода группы Kronospan на территории индустриального парка.

IFC как структурное подразделение Всемирного банка действует в Беларуси с 1992 года. За это время IFC профинансировала в Беларуси 56 проектов на $730 млн. В рамках вновь утвержденной стратегии МФК подтверждает базовый объем финансирования на 2018-2022 финансовые годы на уровне $80-120 млн.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На территории парка введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.


В парке зарегистрировано 36 резидентов из Китая, Беларуси, Австрии, ФРГ, Израиля, Литвы, России, США. Сумма заявленных инвестиций в проект "Великий камень" превышает $0,8 млрд, в том числе инвестиции резидентов - $0,5 млрд.


08:41 18/07/2018






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