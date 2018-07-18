"Мы готовы рассматривать проекты резидентов парка "Великий камень". В ближайшем будущем планируем подписать с администрацией парка меморандум о взаимодействии", - сказала О.Щербина.





Как сообщалось, в начале июня администрация и управляющая компания индустриального парка "Великий камень" заключили меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В рамках меморандума ЕБРР планирует участвовать в финансировании строительства завода группы Kronospan на территории индустриального парка.





IFC как структурное подразделение Всемирного банка действует в Беларуси с 1992 года. За это время IFC профинансировала в Беларуси 56 проектов на $730 млн. В рамках вновь утвержденной стратегии МФК подтверждает базовый объем финансирования на 2018-2022 финансовые годы на уровне $80-120 млн.





Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На территории парка введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.









В парке зарегистрировано 36 резидентов из Китая, Беларуси, Австрии, ФРГ, Израиля, Литвы, России, США. Сумма заявленных инвестиций в проект "Великий камень" превышает $0,8 млрд, в том числе инвестиции резидентов - $0,5 млрд.



