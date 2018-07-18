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Коллегия ЕЭК поддержала белорусских производителей сахара и армянских - табака

Коллегия ЕЭК на заседании во вторник приняла решения, направленные на поддержку производителей сахара Беларуси и табака - Армении.

Как сообщается в пресс-релизе ЕЭК, пишет Интерфакс, в связи с обращением Беларуси коллегия согласовала продление срока государственного регулирования цен на белый сахар в стране на 160 дней - до 23 декабря 2018 года.


Ранее министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило предельные минимальные цены на кристаллический сахар. На 180 дней - с 17 января до 15 июля этого года - было введено временное государственное регулирование отпускных и розничных цен на белый сахар и ограничен уровень предельной торговой надбавки до 15%.

"Продление срока госрегулирования цен на сахар призвано стабилизировать ситуацию по его реализации производителями из Белоруссии, а также устранить негативное влияние диспаритета цен на белый сахар на внутреннем рынке республики из-за его перепроизводства в ЕАЭС и мире", - поясняется в пресс-релизе.

Кроме того, по просьбе армянской стороны коллегия продлила на полгода - с 15 июля 2018 года по 15 января 2019 года - возможность для армянских предпринимателей производить и выпускать в обращение табачную продукцию на территории Армении в соответствии с ранее установленными национальными требованиями. Реализация этого решения избавит компании страны от финансовых потерь, говорится в сообщении.



08:04 18/07/2018






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