БПС-Сбербанк возглавил топ-менеджер Западно-Сибирского Сбербанка

До назначения И.Меркулов занимал пост заместителя председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка - управляющего омским отделением банка. Ранее его кандидатура прошла необходимую процедуру аттестации в Национальном банке Беларуси, отмечают в БПС-Сбербанке.





"За время работы в ПАО Сбербанк Игорь Меркулов зарекомендовал себя как опытный руководитель, способный выполнять поставленные задачи. Я уверен, его назначение усилит менеджмент БПС-Сбербанка, благоприятно отразится на эффективности управления и прибыльности банка, позволит достичь всех поставленных целей", – прокомментировал назначение старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Игорь Коломейский.





Как сообщалось, глава Сбербанка Герман Греф после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в конце июня заявил, что в ближайшее время БПС-Сбербанк возглавит новый руководитель.





Исполняющим обязанности председателя правления белорусского банка с 23 марта 2018 года являлся Андрей Савченко, ранее работавший заместителем председателя правления. Прежний руководитель банка Сергей Инюшин покинул свой пост 22 марта в связи с переходом на новое место работы.





И.Меркулов занимал пост управляющего омским отделением с июня 2011 года, в системе Сбербанка работает с 2007 года.





БПС-Сбербанк (98,43% акций принадлежит Сбербанку РФ) входит в число системообразующих банков Беларуси. По размеру активов занимает 3-е место среди 24 белорусских банков.

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