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БПС-Сбербанк возглавил топ-менеджер Западно-Сибирского Сбербанка

Наблюдательный совет БПС-Сбербанка (белорусская "дочка" Сбербанка РФ) во вторник принял решение о назначении председателем правления БПС-Сбербанка Игоря Меркулова, сказано в сообщении белорусского банка.

До назначения И.Меркулов занимал пост заместителя председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка - управляющего омским отделением банка. Ранее его кандидатура прошла необходимую процедуру аттестации в Национальном банке Беларуси, отмечают в БПС-Сбербанке.

"За время работы в ПАО Сбербанк Игорь Меркулов зарекомендовал себя как опытный руководитель, способный выполнять поставленные задачи.  Я уверен, его назначение усилит менеджмент БПС-Сбербанка, благоприятно отразится на эффективности управления и прибыльности банка, позволит достичь всех поставленных целей", – прокомментировал назначение старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Игорь Коломейский.

Как сообщалось, глава Сбербанка Герман Греф после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в конце июня заявил, что в ближайшее время БПС-Сбербанк возглавит новый руководитель.

Исполняющим обязанности председателя правления белорусского банка с 23 марта 2018 года являлся Андрей Савченко, ранее работавший заместителем председателя правления. Прежний руководитель банка Сергей Инюшин покинул свой пост 22 марта в связи с переходом на новое место работы.

И.Меркулов занимал пост управляющего омским отделением с июня 2011 года, в системе Сбербанка работает с 2007 года.

БПС-Сбербанк (98,43% акций принадлежит Сбербанку РФ) входит в число системообразующих банков Беларуси. По размеру активов занимает 3-е место среди 24 белорусских банков.
Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1245088

Источник: Интерфакс
22:16 17/07/2018






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