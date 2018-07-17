Какие автомобили покупают белорусы?

По данным БАА , у официальных дилеров за 6 месяцев приобретено 23.196 автомобилей (легковых и коммерческих). Это аж на 70,5% больше аналогичного периода 2017 года и на 92,2% превышает результат 2016-го.









Больше всего продано автомобилей марки Renault - 5845, на втором месте Lada - 4206 авто, на третьем Volkswagen - 3248 авто.





Марка Geely - на 9-м месте с 810 проданными авто.





В аутсайдерах - Chevrolet с проданными 2 автомобилями.













В БАА отмечают, что интерес покупателей возрос к автомобилям практически каждого из брендов. Пять брендов показали трехзначный прирост:









Топ-10 брендов по приросту продаж в I квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (на графике указана величина прироста в единицах):









Бессменный лидер последних лет модель Volkswagen Polo остается на вершине рейтинга предпочтений покупателей, хотя LADA Vesta приблизилась вплотную. Также стоит отметить тот факт, что автомобиль белорусской сборки (модель Geely Atlas) впервые вошел в топ-10 и занял 9-е место.