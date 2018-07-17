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Лукашенко распорядился повысить с 1 августа трудовые пенсии на 10%

Александр Лукашенко распорядился повысить с 1 августа трудовые пенсии на 10%, подписав 17 июля соответствующий указ.

По информации Минтруда и соцзащиты, в августе средний размер пенсии в республике поднимется до 364,2 рубля.

Сегодня президент подписал указ №278 «О повышении пенсий». Он предусматривает, что с 1 августа в Беларуси будет произведен перерасчет трудовых пенсий, что связано с ростом средней заработной платы.
 
По подсчетам Министерства труда и социальной защиты, размеры трудовых пенсий увеличатся на 10%. В результате средний размер пенсии в Беларуси составит 364,2 рубля, пенсии по возрасту - 374,33 рубля, отмечает БелТА.
 
Последний раз перерасчет трудовых пенсий осуществлялся в мае. Тогда выплаты пенсионерам увеличились в среднем на 5,3%.
 
Ранее в Минтруда рассказали, повысится ли пенсионный возраст для женщин до 63 лет.

20:59 17/07/2018






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