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Чалый объяснил, почему Беларусь не повторит польское экономическое чудо

Экономист хвалит белорусский малый и средний бизнес.

В комментарии TUT.BY экономически эксперт Сергей Чалый отметил, что государству нужно делать ставку на малый бизнес.

– Главное, что отличает малый и средний бизнес сейчас в Беларуси, особенно в нынешних наших экономических условиях, это то, что он оказался способным более динамично реагировать на позитивное сигналы. На улучшение макроэкономической конъюнктуры, на образовавшуюся стабильность на финансовом рынке.

Также, по мнению экономиста, малый и средний бизнес гораздо лучше справляется с улучшением потребительского спроса, чем крупные предприятия.


– Ну и негативная вещи, которая сейчас является главной проблемой: структурные проблемы на рынке труда оказались не так важны для малого и среднего бизнеса. Он гибче в вопросах найма, увольнении и так далее. У него большие возможности для нахождения людей, обладающих хорошим человеческим капиталом, – считает он.

Чалый приводит в пример опыт Польши, которая за счет активности малого и среднего бизнеса сумела создать экономическое чудо.

– Надо понимать, что в Польше большую роль с точки зрения экономического роста сыграло то, что польский бизнес сумел устроиться в производственно-экономические цепочки крупных иностранных предприятий. Был главный результат: уменьшение транзакционных издержек. Это результат именно вхождения страны в Евросоюз. У нас в Беларуси такого драйвера, разумеется, нет, – отметил экономист.

19:17 17/07/2018






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