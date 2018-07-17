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Прокуратура присоединилась к битве за урожай

Прокуратура Могилевской области проверила деятельность организаций агропромышленного комплекса Кричевского района по соблюдению законодательства о сохранности государственной собственности, трудовой и производственно-технологической дисциплины.

Установлено, что в регионе не обеспечена нормативная готовность сельскохозяйственной техники для проведения уборки и хранения зерновых культур, что отрицательно сказывается на темпах и качестве полевых работ, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

При посещении машинных дворов прокурорами выявлены факты бесхозяйственности и нарушений технологических норм и требований при ремонте техники. 

Показатели работы региона за истекший период года в отрасли животноводства свидетельствуют о существенном снижении надоев молока, росте падежа крупного рогатого скота. Среди основных причин сложившейся ситуации – несоблюдение требований ветеринарно-санитарных правил и недобросовестное отношение работников к исполнению обязанностей.

Вызывает нарекания и качество заготовленных кормов. Так, результаты исследования корма для скота на одном из молочно-товарных комплексов района показали его непригодность для использования.

На многих предприятиях района в процессе производственной деятельности не обеспечивался достоверный учет сельскохозяйственных животных.

Кроме того, выявлены факты несоставления либо ненадлежащего оформления первичных учетных документов, что способствует злоупотреблениям. Как пример, в 2018 году в отношении 2 должностных лиц сельскохозяйственных организаций Кричевского района возбуждены и расследуются уголовных дела по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Беларуси (злоупотребление властью либо служебными полномочиями).

Существенной проблемой функционирования агропромышленного комплекса региона являются и факты несвоевременной выплаты заработной платы.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Могилевской области внесено представление председателю райисполкома, которое рассмотрено на заседании райисполкома с участием прокурора Могилевской области Александра Чадюка и председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского.

Решением исполкома определен комплекс конкретных мер по повышению эффективности управления сельскохозяйственными организациями, контролю за их хозяйственной деятельностью, соблюдению технологических регламентов в сельском хозяйстве, укреплению трудовой и исполнительной дисциплины.

19:14 17/07/2018






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