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Китайцы начали выращивать грибы шиитаке в бывшей военной части под Кричевом

Китайская компания "Инфэн" начала выращивать грибы шиитаке в бывшей военной части в Кричевском районе.

"Общество "Инфэн" (это буквально означает – удачный урожай) обосновалось на территории старой военной части у деревни Красная Буда. Уже в этом году китайцы планируют каждый день собирать 20-30 тонн шиитаке", - говорится в сюжете ТРК "Могилев".

Через три года здесь планируют производить 200-300 тонн шиитаке в сутки.

"Идея создания китайского предприятия в Кричевском районе родилась из глобальной идеи нового шелкового пути – транспортной системы, продвигаемой Китаем в сотрудничестве с другими странами, в том числе и с Беларусью, для перемещения грузов по суше из Азии в Европу", - отмечает телеканал.

Договор о реализации инвестпроекта в Кричевском районе был подписан между Могилевским облисполкомом и компанией "Инфэн" на прошедшем в июне инвестфоруме "Мельница успеха". Напомним, в этом районе действуют преференции, направленные на развитие юго-восточной территории области.

Как отмечается в сюжете, чтобы выращивать в Кричеве шиитаке, пакеты с мицелием привезли из Китая. Всего их должно быть полмиллиона штук. Каждый пакет, на котором растут грибы, дает четыре урожая. В последующем мицелий будут делать на предприятии сами.

Ожидается, что большая часть выращенных грибов будет экспортироваться в Россию.

18:13 17/07/2018






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