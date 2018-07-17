Иди и сиди

В 90-е молва обсасывала детали громких экономических дел до косточек - газеты с руками отрывали. В 2000-е интерес не пошел на убыль, но возобладал более прагматичный подход: бизнес-схема, статья, приговор - в жизни все пригодится.





С самым громким коррупционным делом 2017-18гг. - «делом Кныровича» - ситуация иная, односложная: «Сколько дали - 6 лет или больше?». Уровень юридической грамотности населения растет параллельно сокращению количества иллюзий.





СЛУХАЙ БАЦЬКУ I СЯДАЙ





«Дело Кныровича» раскручивалось по традиционной для борьбы с коррупцией в РБ схеме: сначала инсайд в «незалежных медыях», сообщаемый полушепотом и с трагическим надрывом, далее - проникновенный, крайне эмоциональный и чрезвычайно детализированный рассказ президента о подробностях нового коррупционного дела на ТВ, финальным аккордом - официальное заявление для прессы правоохранителей (чаще всего КГБ): что, как, кому, по какой статье.





25 января 2017г. Александр Кнырович прибыл на допрос в КГБ, в ходе которого и был задержан. 27-го в беседе с назначенцами в местные органы власти глава государства сообщил шокирующие подробности дела (далее транслит с телеверсии):





«Мне докладывался ранее этот вопрос - по ЖКХ... Он был на контроле, и я поручил без всяких там отсрочек, без всякой боязни раскрутить эти вопросы. Как окунулись - слушайте, там сотни тысяч долларов вертится. Обнаружили все эти темные бухгалтерии у него. Но самое главное - он же сейчас плачется, о помиловании просит и готов платить и возмещать ущерб, признав свою вину.





Снисхождения к жуликам не будет никакого! Вор должен сидеть в тюрьме - вот такую резолюцию я наложил на доклад председателя КГБ. Все, кто к этому причастен - посредники, кто давал взятки, кто брал эти взятки, - все будут сидеть. Все! При том нам надо сейчас посмотреть на руководителей этих районов - почему они допустили? Почему они закупали продукцию по завышенным ценам?





Суть этого преступления: покупали для ЖКХ продукцию по завышенным ценам, эту завышенную цену делили между теми, кто покупал, кто был посредником, и т.д., и т.п. Повязали десятки людей взятками! Полностью обнаружили списки, всю эту бухгалтерию. Открывали счета в России, в Литве, в Латвии, туда гнали деньги, оттуда наличкой чемоданами вывозили или на карточки, делили здесь деньги.





Целая схема преступная! Какое снисхождение может быть к этим людям? Какое помилование?»





Справка «БелГазеты». По данным пресс-службы КГБ, 24-26 января 2017г. при получении взяток на сумму свыше BYN20 тыс. за содействие в продвижении продукции ООО «СарматТермо-Инжиниринг» с поличным были задержаны руководители и должностные лица госорганизаций: А.Жур (ГУПП «Березовское ЖКХ»), А.Клец (РУП «Брестэнерго»), И.Стишенок (КПУП «Гомельоблтеплосети»), М.Авдейчук и Н.Данилович (УПТК КУП «Брестжилстрой»).





Среди задержанных оказался и брокер А.Колтунов (директор ООО «Аншанс Плюс»), представлявший на бирже КПУП «Гомельоблтеплосеть» и РУП «Свислочское ЖКХ». В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК (получение взятки).





Страсти такие, что дух захватывает. Исключительно полезно сличить сообщенные главой государства детали с материалами судебного разбирательства, а также напомнить: о судьбе «десятков повязанных» госслужащих слышно гораздо меньше, нежели о громком процессе бизнесмена. Более или менее освещался только приговор в отношении двух инженеров «Брестжилстроя»: BYN10,5 тыс. откатов за 2011-17гг., 4 и 3 года лишения свободы соответственно.





Злые языки наверняка скажут, что после подробного разоблачительного телевыступления президента судьба фигурантов дела была предрешена. Но мы, естественно, не станем сомневаться в беспристрастности Фемиды: вряд ли она следит за телевыступлениями первого лица - у нее ведь глаза завязаны.









ТЁМНЫЕ БУХГАЛТЕРИИ





Из-за чего, собственно, Кнырович очутился в СИЗО, а потом и в суде? Основным потребителем продукции «Сармата» было и остается ЖКХ, самая специфическая отрасль экономики РБ. Во-первых, это монополия. Во-вторых, у нее всегда есть деньги и спрос. В-третьих, ценообразование в ЖКХ очень сложно скалькулировать: здесь услуга, там товар; здесь энергия, там коммуникации; здесь юрлица, там физлица и т.п.





В-четвертых, ЖКХ - это еще и канал, по которому наша мудрая и общенародная власть общается с лучащимся от счастья и благосостояния населением. В-пятых, у отрасли не самая лучшая репутация - об этом свидетельствует не только социология (ЖКХ - несменяемый лидер по претензиям населения), но и личный опыт: например, у автора этих строк аж три знакомых бизнесмена некогда сменили профиль деятельности, чтобы не соприкасаться с «коммуналочкой», славящейся откровенным вытягиванием откатов.





Справка «БелГазеты». По версии обвинения, с 2014г. менеджмент ООО «СарматТермо-Инжиниринг» путем сговора и подкупа руководителей предприятий ЖКХ и энергетики организовывал заказные биржевые торги для реализации предварительно термоизолированных труб (ПИ-трубы).





Стороны в частном порядке договаривались по условиям предстоящей сделки (объем, цена, откат). Затем покупатели сообщали продавцу информацию, позволяющую подогнать предложение под заявку. Оформление торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, получавшие незаконные вознаграждения - 2-3% цены сделок (должностные лица - до 7,5%).





Суммы откатов закладывались в себестоимость продукции, завышенная цена которой учитывалась при формировании коммунальных тарифов.





А еще ЖКХ виртуозно (даже круче других госмонополистов) работает с дебиторской задолженностью. Судя по выступлениям фигурантов на процессе, именно для возвращения дебиторки и понадобились взятки. Еще раз: чтобы получить деньги за уже поставленный товар, нужно дать на лапу должнику.









В случае с «Сарматом» ситуация усугубляется тем, что абсолютное большинство покупателей его продукции - организации ЖКХ. Организаций много, эффективных менеджеров в них тоже много. Поэтому оглашенные на суде суммы подношений по отдельности комичны - от BYN1 тыс., всего BYN16 тыс., а также бутылка коньяка «Арарат».





Без «Арарата» и $500 на рыло бизнес Кныровича просто рухнул бы под грузом дебиторки. И виноват в этом опять же был бы Кнырович, а не зажавшие дебиторку эффективные госуправленцы. Пожалуй, можно верить бизнесмену и в том, что он не санкционировал выдачу каждых «пяти листов» тому или иному коррупционеру: для этого у директоров имеются замы.





Справка «БелГазеты». В 2016г., согласно показаниям Кныровича, «Сармат» был должен банку BYN2,2 млн., банк требовал сократить задолженность до BYN1 млн. При этом дебиторская задолженность перед «Сарматом» составляла около BYN5,5 млн., из них 70-80% приходилось на просроченную.





Второе преступление, за которое Кныровичу предстоит провести 6 лет в колонии усиленного режима, - учреждение в РФ компании «СТИ-Трейдинг», интерпретированное обвинением как уход от налогов. Этот эпизод выглядит откровенно мутно и натянуто - «Сармат» реализовывал в России продукцию и закупал комплектующие.





Сам Кнырович заявлял на суде:





«Мне лично продажи продукции через «СТИ-Трейдинг» нанесли ущерб. Я на этом не заработал, а потерял... Если следовать логике следствия, то продажи продукции через Беларусь облагались налогом на прибыль на 2% меньше, дивиденды облагались налогом на 2% меньше. Если бы все было организовано именно так, то в моих карманах, т.е. в карманах моего предприятия, стало бы $50-70 тыс. лишних... Организовывать такую цепочку продаж продукции... мотивации лично у меня не было вообще».





На взгляд среднего читателя судебных репортажей, деятельность «СТИ-Трейдинг» не выглядит «мнимой», как посчитали следствие и обвинение, а сама компания не похожа на «лжеструктуру».





Зато в ходе процесса всплыл ряд плодотворных для осмысления электоратом подробностей ценообразования и импортозамещения. «СТИ-трейдинг» закупал в РФ стальные трубы, которые затем перепродавал «Сармату», изготавливавшему из них ПИ-трубы.





Справка «БелГазеты». Согласно озвученным на суде данным, в себестоимости готовой ПИ-трубы 45% приходится на стальную трубу, 17% - на термоизолирующий пенополиуретан, 18% - на оболочку. На 2012г. из этих комплектующих в РБ выпускались лишь трубы-оболочки диаметром до 560 мм.





СТИ-трейдинг» продавал «Сармату» российские трубы с наценкой порядка 10%. Цены на российские комплектующие и тогда, и сейчас на 5-30% ниже цен на аналогичную продукцию, сделанную в РБ.





Даже с наценкой 10% импортные комплектующие на 5-30% дешевле, чем на родине. Стальная труба-оболочка - не какой-то «нанохайтек», а, в общем-то, продукт первого передела и, если вдуматься, даже не уровень пресловутого «сборочного цеха», каковым продолжает позиционировать себя наша счастливая родина.





Технология предварительной термоизоляции с помощью пенополиуретана тоже ноу-хау давно не является. Это хорошо характеризует не «Сармат», не ЖКХ, не белорусскую юриспруденцию, а реальное состояние экономики РБ.





СКРОМНАЯ ЭНЕРГИЯ ВЫХЛОПА





Стоит напомнить про причины особо щепетильного отношения руководства страны к прозрачности тарифообразования в ЖКХ и, соответственно, к «делу Кныровича». До тунеядческих бунтов февраля-марта и первых подтвержденных докладов о восстановлении экономики апреля-мая удорожание ЖКУ было действительно болезненной темой в отношениях власти и электората.





Справка «БелГазеты». В течение 2017г. тарифы на ЖКУ менялись трижды: с 1 января (повышение в пределах $5), с 1 сентября и с 1 декабря (индексация).





Электорату показали Кныровича - точнее, устами первого лица пересказали его ужасающие деяния. Официально принято считать, что потребитель в РБ люто ненавидит коррупцию, поскольку для него все дорого и в этой дороговизне он прозорливо различает коррупционную ренту.









Психологически это достоверно, но причинно-следственная связь между деятельностью менеджмента «Сармата» и ростом цен на ЖКУ, конечно, сомнительна. Электорат не впечатлился и не впечатлится. Бизнес-сообщество - тем более.





Кроме социального выхлопа у громкого процесса есть сугубо управленческий аспект. «Дело Кныровича» хорошо характеризует состояние корпоративного управления в РБ - как в госсекторе, так и в частном бизнесе.





И законодательство, и деловая культура у нас сконфигурированы так, что крупный бизнесмен, учредитель 18 разнопрофильных компаний вынужден заниматься микроменеджментом, пританцовая, как ипэшник у лотка на морозе: государство везде просит его подпись, находит его ответственность и чуть что, будет мурыжить его персонально. Оно ищет не человека, чтобы руководить, а человека, чтобы посадить.





По образному выражению российского предпринимателя Дмитрия Потапенко, вместо владельца заводов, газет, пароходов мы получаем находящегося в вечном цейтноте «решалу» с мешком печатей, пухлой папкой документов и барсеткой с кэшем. Никаких устойчивых корпоративных структур, ФПГ, холдингов, чеболей, дзайбацу и т.п. из таких бизнес-империй «с бору по сосенке» не вырастет, и это может стать приговором для белорусского бизнеса.





Как бы ни был харизматичен и гениален основатель такой бизнес-империи, рано или поздно он запутается в своих подписях, печатях и конвертах для пацанов из ЖКХ. После чего его настигнет карающая рука правосудия - и он вплоть до момента вынесения приговора не будет понимать, за что. А вы, кстати, поняли?





* * *





Искренне желаем Александру Кныровичу и другим фигурантам его дела оказаться на свободе, а государству - декриминализовать бизнес как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения правоприменения.