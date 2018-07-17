"Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, - кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ. - Прим. БЕЛТА). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", - отметил он.





"Решен ли этот вопрос? И если это не так, нам надо смелее об этом говорить. Потому что, по информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой" и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами.





Это тоже надо говорить, не стесняться. Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и Президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю. Но факты надо излагать", - подчеркнул Лукашенко.









Как передает БелТА , Юрий Сенько привел один из недавних примеров. "Вчера на могилевском направлении были задержаны два грузовика, которые следовали из Беларуси в Россию с грузом так называемой санкционной продукции по поддельным документам. Сопровождал эти два грузовика гражданин России, который значился в межгосударственном розыске. Мы совместно с милицией отработали этот вопрос. Гражданин задержан", - рассказал он.





"Подделывают документы, сами везут, а потом нам предъявляют претензии", - отметил в связи с этим Лукашенко.





В беседе с журналистами после доклада Лукашенко Юрий Сенько отметил, что мониторинг по данному вопросу продолжается со стороны как таможенной службы, так и правоохранительных органов.





"Результативность этой работы говорит сама за себя. Упрекать в том, что Беларусь некая транзитная страна для перемещения санкционной продукции, абсолютно не правильно. Об этом говорит статистика", - сказал он.





"Белорусские субъекты хозяйствования очень редко где-то попадают в поле зрения правоохранителей. Чаще появляются такого плана игроки (как при вышеупомянутом задержании. - Прим. ред), которые перемещают товары, а в последующем упреки идут в адрес наших субъектов хозяйствования или физлиц, которые якобы перемещают подобную продукцию", - утверждает председатель ГТК.









Однако факты свидетельствуют о несколько иной ситуации. Например, за минувшую неделю Россельхознадзор выявил и уничтожил сотни тонн, запрещенных к ввозу яблок, которые привезли именно из Беларуси в фурах с белорусскими номерами.



