Польские яблоки из Беларуси в России давят и травят хлоркой

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с Московской таможней проверили крупнейший в регионе оптово-розничный центр «ФУД СИТИ».





В результате мероприятия в складских помещениях была выявлена продукция растительного происхождения, запрещенная к ввозу на территорию России на основании указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В данном случае речь идет об украинских и польских яблоках, всего – 154 тонны.





Также при осмотре автостоянки центра проверяющие обнаружили готовых к разгрузке пять фур с белорусскими номерными знаками. В них находилось 94 тонны польских яблок.





Вся продукция была изъята и уничтожена механическим способом с пересыпанием хлорной известью.





Ранее аналогичным способом были уничтожены 36 тонн польских яблок, которые в Москву везли две белорусские фуры. Примечательно, что в этом случае грузоперевозчики санкционные фрукты замаскировали паллетами с туалетной бумагой.

#1#

Тем временем Лукашенко заявляет, что "санкционка" из Беларуси в Россию идет благодаря российским фирмам и дельцам с "тяжелыми погонами". Тему противодействия ввозу санкционной продукции на территорию России он затронул сегодня на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько.



