Польские яблоки из Беларуси в России давят и травят хлоркой
За минувшую неделю Россельхознадзор выявил и уничтожил сотни тонн, запрещенных к ввозу яблок, которые привезли из Беларуси.
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Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с Московской таможней проверили крупнейший в регионе оптово-розничный центр «ФУД СИТИ».
В результате мероприятия в складских помещениях была выявлена продукция растительного происхождения, запрещенная к ввозу на территорию России на основании указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В данном случае речь идет об украинских и польских яблоках, всего – 154 тонны.
Также при осмотре автостоянки центра проверяющие обнаружили готовых к разгрузке пять фур с белорусскими номерными знаками. В них находилось 94 тонны польских яблок.
Вся продукция была изъята и уничтожена механическим способом с пересыпанием хлорной известью.
Ранее аналогичным способом были уничтожены 36 тонн польских яблок, которые в Москву везли две белорусские фуры. Примечательно, что в этом случае грузоперевозчики санкционные фрукты замаскировали паллетами с туалетной бумагой.
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Тем временем Лукашенко заявляет, что "санкционка" из Беларуси в Россию идет благодаря российским фирмам и дельцам с "тяжелыми погонами". Тему противодействия ввозу санкционной продукции на территорию России он затронул сегодня на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько.
"Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, - кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ. - Прим. ред). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", - цитирует Лукашенко БелТА
"Белорусский партизан"
13:34 17/07/2018
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