Согласно решению, опубликованному на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, предприятие «Штотц Агро-Сервис» признано банкротом и подлежит ликвидации, пишет zautra.by





Ликвидационное производство немецкого сельскохозяйственного предприятия продлится до 31 мая 2019 года. После этого компания «Штотц Агро-Сервис» останется только в истории.





Лоренц-Петер Штотц и Вальтрауд Шустак создали иностранное предприятие «Штотц Агро-Сервис» в 2000 году на базе двух колхозов в Смолевичском районе («Ленинский путь» и «Пекалин»). Власти долгое время использовали его в качестве примера привлекательности отечественного АПК для частных и иностранных инвестиций.





В 2003 году владельцы компании Stotz Agro-Service, которая с 1990-х годов реализовывала крупные контракты на поставку в Беларусь сельскохозяйственной техники Claas и других брендов, стали хозяевами еще одного колхоза с усадьбой в деревне Митьковщина в Оршанском районе («Штотц Агро-Сервис Митьковщина»).





Смолевичское «Штотц Агро-Сервис» активно включилось в рапсовую программу, развивало молочное животноводство. Предприятие ходило в середняках белорусского агропрома до середины 2010-х годов, когда начались финансовые проблемы — предприятие задолжало в бюджет, своим сотрудникам, банкам. По итогам 2017 года оно получило 4,757 млн рублей чистых убытков.









Главной причиной проблем сельскохозяйственного предприятия Лоренца-Петера Штотца эксперты называют постепенное свертывание деятельности на белорусском и российском рынках по основному направлению – продажам и сервису сельскохозяйственной техники.





К концу 2000-х годов объемы закупок резко сократились, некоторые покупатели остались должны по ранее заключенным контрактам, в свою очередь, «Штотц Агро-Сервис» перестал платить по кредитам.





В итоге в июне 2017 года по заявлению Инспекции по налогам и сборам Смолевичского района областной экономический суд принял определение о возбуждении производства по делу о банкротстве «Штотц Агро-Сервис» и ввел защитный период до конца сентября того же года.





Позже он был продлен до начала 2018 года. В январе этого года на предприятии было введено конкурсное производство и назначен антикризисный управляющий.





19 июня на своем заседании Экономический суд Минской области принял решение ликвидировать немецкую компанию.