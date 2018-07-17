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На "Фарнборо" показали летающий Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce показала концепт летающего такси. Прототип, получивший рабочее название EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing), был представлен на авиасалоне «Фарнборо», проходящем в Великобритании.

Предполагается, что летающее такси, оснащенное шестью электродвигателями, сможет перевозить до пяти человек. EVTOL, говорится в распространенном компанией сообщении, сможет развивать скорость до 400 км/ч, а максимальная дальность полета составит 800 километров, передает meduza.io


От конкурентов, указала компания, EVTOL отличает способность вертикального взлета и посадки.

В серийное производство летающее такси планируется запустить в начале 2020-х годов. Предусматривается возможность создания как гражданской, так и военной модификаций EVTOL.


За последние несколько лет о работе над летающими автомобилями объявил ряд компаний, включая Uber, Toyota, Airbus и Kitty Hawk, которую создал и финансирует сооснователь Google Ларри Пейдж.

Rolls-Royce помимо производства автомобилей класса люкс занимается разработкой и выпуском двигателей для авиации.

10:57 17/07/2018






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