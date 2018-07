Radio Svaboda svaboda.org

На "Фарнборо" показали летающий Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce показала концепт летающего такси. Прототип, получивший рабочее название EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing), был представлен на авиасалоне «Фарнборо», проходящем в Великобритании.