На "Фарнборо" показали летающий Rolls-Royce

Предполагается, что летающее такси, оснащенное шестью электродвигателями, сможет перевозить до пяти человек. EVTOL, говорится в распространенном компанией сообщении, сможет развивать скорость до 400 км/ч, а максимальная дальность полета составит 800 километров, передает meduza.io









От конкурентов, указала компания, EVTOL отличает способность вертикального взлета и посадки.





В серийное производство летающее такси планируется запустить в начале 2020-х годов. Предусматривается возможность создания как гражданской, так и военной модификаций EVTOL.









За последние несколько лет о работе над летающими автомобилями объявил ряд компаний, включая Uber, Toyota, Airbus и Kitty Hawk, которую создал и финансирует сооснователь Google Ларри Пейдж.





Rolls-Royce помимо производства автомобилей класса люкс занимается разработкой и выпуском двигателей для авиации.