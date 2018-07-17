Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Руководство мебельной фабрики на Гомельщине будут судить за взяточничество

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора «Ельской мебельной фабрики», что является филиалом государственного Мозырского деревообрабатывающего комбината.

Должностное лицо обвиняется в совершении коррупционного преступления.

«По версии следствия, директор мебельной фабрики договорился с директором столичного частного предприятия о взаимовыгодном «сотрудничестве». Обвиняемый пообещал обеспечить закупку у коммерческой структуры товарно-материальных ценностей для нужд фабрики, а также их своевременную оплату. Для получения незаконного денежного вознаграждения директор фабрики получил от жительницы Минска банковскую платежную карту. Женщина пообещала перечислять на карточку денежные средства в размере от 3 до 10% от стоимости товаров, закупаемых фабрикой», – сообщается на сайте СК.

Согласно следствию, в период с декабря 2016 по май 2017 директор фабрики получил таким образом в качестве взятки не менее 6,3 тыс. рублей.

Кроме того, осенью 2017 года обвиняемый договорился с бывшим главным инженером фабрики, который являлся председателем конкурсной комиссии по проведению закупок, чтобы во время конкурса при выборе поставщика победило столичное частное предприятие.

«В результате в период с октября 2017 года по январь 2018 года директор фабрики и главный инженер получили незаконное денежное вознаграждение от директора частного предприятия на общую сумму не менее 3,4 тыс. рублей», – утверждают в СК.

В результате директора Ельской мебельной фабрики и бывшего главного инженера привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере), директора коммерческой структуры – по ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Сейчас они находятся в СИЗО.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает сайт Белсат.


09:58 17/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё