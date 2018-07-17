Должностное лицо обвиняется в совершении коррупционного преступления.





«По версии следствия, директор мебельной фабрики договорился с директором столичного частного предприятия о взаимовыгодном «сотрудничестве». Обвиняемый пообещал обеспечить закупку у коммерческой структуры товарно-материальных ценностей для нужд фабрики, а также их своевременную оплату. Для получения незаконного денежного вознаграждения директор фабрики получил от жительницы Минска банковскую платежную карту. Женщина пообещала перечислять на карточку денежные средства в размере от 3 до 10% от стоимости товаров, закупаемых фабрикой», – сообщается на сайте СК.





Согласно следствию, в период с декабря 2016 по май 2017 директор фабрики получил таким образом в качестве взятки не менее 6,3 тыс. рублей.





Кроме того, осенью 2017 года обвиняемый договорился с бывшим главным инженером фабрики, который являлся председателем конкурсной комиссии по проведению закупок, чтобы во время конкурса при выборе поставщика победило столичное частное предприятие.





«В результате в период с октября 2017 года по январь 2018 года директор фабрики и главный инженер получили незаконное денежное вознаграждение от директора частного предприятия на общую сумму не менее 3,4 тыс. рублей», – утверждают в СК.





В результате директора Ельской мебельной фабрики и бывшего главного инженера привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере), директора коммерческой структуры – по ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Сейчас они находятся в СИЗО.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает сайт Белсат.



