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Назван богатейший человек современности

Основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории.


Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg.

Состояние Безоса превысило отметку в 150 миллиардов долларов. В нынешнем году оно выросло на 52 миллиарда.

У ближайшего преследователя - основателя Microsoft Билла Гейтса - почти на 55 миллиардов меньше, третье место занимает инвестор Уоррен Баффетт с 83 миллиардами.

Таким образом, глава Amazon стал богатейшим человеком в мире, по крайней мере, с 1982 года, когда был выпущен первый рейтинг Forbes.

Предыдущий рекорд принадлежал Гейтсу, чье состояние в 1999 году некоторое время достигало отметки в 100 миллиардов, что с учетом инфляции эквивалентно 149 миллиардам долларов в 2018 году, уточняет Bloomberg.




08:55 17/07/2018






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