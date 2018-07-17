Стоимость нефти снизилась

Об этом свидетельствуют данные биржи, сообщает БелТА. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 5,04%, - до $71,51 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 4,49% - до $66,81 за баррель. Падение произошло на фоне опасения инвесторов из-за возможного увеличения предложения сырья на рынке из резервов США и роста добычи в России.



