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Стоимость нефти снизилась

Стоимость нефти Brent снизилась более чем на 5% в ходе торгов 16 июля.

Об этом свидетельствуют данные биржи, сообщает БелТА. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 5,04%, - до $71,51 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 4,49% - до $66,81 за баррель. Падение произошло на фоне опасения инвесторов из-за возможного увеличения предложения сырья на рынке из резервов США и роста добычи в России. 


08:04 17/07/2018






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