Напомним, в Беларуси вводят новую электронную услугу — в онлайн-режиме передавать данные о занятом в экономике населении. Об этом ранее сообщали в Национальном центре электронных услуг. Эта информация будет использоваться для формирования базы не занятого в экономике населения. Новая электронная услуга будет бесплатной, воспользоваться ей смогут как госорганы, так и другие организации, которые должны будут подавать данные о занятых в экономике.





Так, организациям, которые будут отправлять через программу данные, должны будут указать название, а также указать УНП.





Так выглядит страница программы, на которой создается список занятых на предприятии





Организациям будут сообщать следующую информацию: идентификационный номер; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке; дата рождения; пол; гражданство; данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания); вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность.





Новая электронная услуга будет доступна с 1 сентября на едином портале электронных услуг. Передавать списки идентификационных номеров и других персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, можно будет через общегосударственную автоматизированную информационную систему.









Воспользоваться этой услугой могут госорганы и другие организации, которые должны подавать данные о занятых в экономике либо не относящихся к не занятым в экономике. Для этого нужно зарегистрироваться на едином портале электронных услуг, получить электронную цифровую подпись и заключить договор на оказание электронной услуги на безвозмездной основе.





Консультацию по работе с программой можно получить в центре информационных технологий Минтруда.





Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных не работающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.





Позже правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1. При этом не был утвержден окончательный перечень услуг, которые попавшие под действие декрета № 1 должны будут оплачивать по полным тарифам.





Ранее Александр Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны 10 апреля заявил, что основная суть декрета № 1 в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.



