Долги предприятий Беларуси по кредитам и займам продолжают расти

Задолженность белорусских компаний по кредитам и займам достигла 68,8 млрд. рублей на 1 июня, что на 4% больше, чем в начале года, передает belmarket.by





Просроченная задолженность по кредитам и займам составляет 2,5 млрд. рублей, что на 1,7% больше, чем в начале года. В сравнению с 2017-м она снизилась на 2,2%.





В целом дебиторская задолженность предприятий составляет 36,37 млрд. рублей, в том числе просроченная - 7,9 млрд, а кредиторская – 46,25 млрд., в том числе просроченная 7,57 млрд. рублей.