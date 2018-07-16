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Рынок съедобных насекомых утроится к 2023 году

В настоящее время мировой рынок съедобных насекомых оценивается в 400 млн долларов, однако к 2023 году прогнозируется его рост до 1,2 млрд долларов.

Такие данные приводит Bloomberg, ссылаясь на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

По данным организации, на Азиатско-Тихоокеанский регион, где поедание кузнечиков уже давно не в новинку, к 2023 году придется меньше половины от этой суммы – 477 млн долларов. А на Европу и Латинскую Америку – более 500 млн долларов вместо нынешних 170 млн долларов. Североамериканский рынок также ожидает более чем трехкратный рост – до 154 млн долларов, пишет Коммерсантъ.

Всего в мире насчитывается около 2 тыс. различных видов насекомых, пригодных в пищу. Наличием подобных продовольственных запасов могут похвастаться около 100 стран. Больше всего съедобных видов обитает в Китае, Таиланде, Индии и Мексике.

Причины возможного роста рынка – в основном экономические и экологические. Так, по данным экспертов, для производства килограмма богатых на белок сверчков необходимо в 5–6 раз меньше корма и воды, чем уходит на кило говядины. При этом используется в 14 раз меньше земли, а выделение парниковых газов меньше в 1,5 тыс. раз.

18:45 16/07/2018






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