Напомним, в получении взяток обвиняется бывший начальник транспортной инспекции Леонид Лемеш, а его подельником выступил замначальника 4-го управления ДФР КГК Николай Журавлев, ему инкриминируется совершение преступлений по ч.1 и ч.2 ст.209 (мошенничество), ч.5 и ч. 6 ст.16 ч.1 и ч. 2 ст.431 УК (подстрекательство и пособничество при даче взяток).





Этот процесс был анонсирован КГБ . В конце апреля 2017 года пресс-служба госбезопасности сообщила о «вскрытии и пресечении коррупционной схемы», организованной должностными лицами Транспортной инспекции Минтранспорта и коммуникаций, в которую был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений, а также представители белорусских транспортных компаний.





«Установлено, что с 2015г. начальник Транспортной инспекции Леонид Лемеш и его заместитель Александр Куцаев при содействии подчиненных сотрудников поставили на «поток» систему «торговли» разрешениями на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств. Стоимость составляла от 50 до 120 евро за каждое разрешение в зависимости от его категории», - сообщалось в пресс-релизе.





По версии обвинения, Лемеш с июля 2015-го по апрель 2017-го за взятки на общую сумму более 500 долларов помог коммерческим транспортным предприятиям получить специальные разрешения на грузоперевозки по России и Казахстану, в том числе из предусмотренного Минтрансом резерва.





В качестве взяток в деле также упоминаются два подарочных набора из коньяка, духов, календаря, ручки и блокнота. Журавлева обвинили в том, что он подстрекал коммерсантов давать взятки, а когда ему передавали деньги, он их присваивал.





Оба обвиняемых свою вину отрицали. Как оказалось, с поличным их не задерживали, все обвинение выстраивались на показаниях взяткодателей, которые за сотрудничество со следствием получили статус свидетелей. Двое из них возглавляли фирмы по грузоперевозкам, а третий фигурант – Волчок - являлся бывшим сотрудником КГБ, уволенным, как прозвучало в суде, по дискредитирующим обстоятельствам.





В прениях сторон государственный обвинитель предложила лишить 60-летнего Леонида Лемеша свободы сроком 4,5 года с конфискацией имущества и лишением права занимать организационно-распорядительные должности сроком на 5 лет. Журавлева прокурор просила наказать 4 годами колонии с лишением специального звания «подполковник финансовой милиции».





Адвокаты в прениях сторон высказались за оправдание их подзащитных. В последнем слове Лемеш и Журавлев сказали, что их оговорили, других доказательств их виновности в деле нет. Журавлев также сообщил, что подвергся со стороны следователя КГБ психологическому давлению.





«От меня требовали дать показания на Лемеша. При этом меня предупредили, что по материалам КГБ суды никогда не выносят оправдательные приговоры. Я отказался. Как бы я сейчас смотрел в глаза этому человеку?», - сказал он.





Приговор будет оглашен 20 июля.