Понедельник - день тяжелый: на бирже белорусский рубль не устоял

Корзина валют на торгах в понедельник 16 июля потяжелела на 0,23% за счёт укрепления всех основных валют, пишет select.by





Её значение покинуло минимум более чем за год с 29 июня 2017 года, на котором она оказалась по итогам пятничных торгов.





Курс доллара подрос на 0,0019 рубля до 1,9725 BYN/USD. Укрепление доллара идёт уже третий раз подряд.





Курс евро подскочил вверх сразу на 0,0168 рубля до 2,3066 BYN/EUR и покинул минимум за 322 дня на котором оказался после торгов 13 июля.





За предыдущие четыре торговые сессии курс евро обвалился на 0,0365 рубля.





Курс российского рубля вырос на 0,0046 рубля до 3,1678 BYN/100 RUB.









Напомним, что на минувшей неделе белорусскому рублю удалось обойти всех основных конкурентов:





доллар упал на 0,96%;

евро просел сразу на 1,05%;

российский рубль опустился на 0,23%.





Россия





Центробанк РФ установил официальный курс доллара на завтра на 4 копейки ниже предыдущего значения — 62,2556 USD/RUB, а официальный курс евро поднял на 33 копейки до 72,7955 EUR/RUB.