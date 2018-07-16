Инфляция в Беларуси упала до нового исторического минимума - 4,1%

При этом по сравнению с маем потребительские цены поднялись на 0,4%, то есть дефляция, наблюдавшаяся в мае, не повторилась. С начала года, то есть по сравнению с декабрем 2017 года, инфляция в июне составила 2,9%, пишет select.by





При этом базовая инфляция, при расчете которой не учитываются цены на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне текущего года составила 0,5% по сравнению с маем. По сравнению с декабрем 2017 года базовая инфляция составила 2,1%.





Основной вклад в прирост цен в июне внесло продовольствие. В мае оно подешевело, но в июне цены на продукты питания выросли на 0,7% по сравнению с маем. При этом цены на различные продукты питания изменялись в различных направлениях. Так, например, помидоры подешевели на 24,6%, а огурцы на 50,7%, тогда как морковь выросла в цене на 65,3%, а картофель — на 34,2%.





Это сезонные явления, дорожают те продукты, запасы которых с прошлого года закончились, а новый урожай еще не появился. С начала года продовольствие подорожало на 2,4%, а в годовом выражении, то есть по сравнению с июнем 2017 года — на 2,3%.









Непродовольственные товары в июне выросли в цене по сравнению с маем всего на 0,1% после снижения в мае на 0,03%. Похоже, что сезонные распродажи товаров в июне продолжались. По-видимому, сказывается перепроизводство данных товаров в Беларуси и более активное снижение цен на них со стороны белорусских предприятий и магазинов.





Цены на услуги в июне поднялись на 0,4% по сравнению с маем. Рост данных цен в годовом выражении составил 9,7%, а по сравнению с декабрем 2017 года — 5,3%. Рост в июне оказался довольно значительным, учитывая то, что основное увеличение стоимости услуг, которые регулируются государством, было осуществлено в начале года.





Таким образом, темпы роста потребительских цен в Беларуси в годовом выражении в настоящее время находятся намного ниже запланированного правительством уровня, равного 6%.