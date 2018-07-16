Деньги им передавал представитель коммерческой структуры за то, что завод и так должен был делать по договору: "организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты в соответствии с ранее заключенным соглашением".









В этом момент и появились (довольно эффектно) вооруженные сотрудники девятого управления (по Гродненской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, передает Еврорадио.













Правоохранители подозревают, что задержанные получали взятки "на системной основе". Суммы определялись в зависимости от объема продукции. Возбуждены уголовные дела.