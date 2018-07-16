И снова взяточники: задержаны директор и топ-менеджер стеклозавода "Неман"
За взятку в размере $2400 задержали директора стеклозавода "Неман" Владимира Аутко. Вместе с ним за решетку попал и начальник одного из управлений предприятия (оно находится в Березовке Лидского района), который получил взятку в размере 1200 долларов.
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Деньги им передавал представитель коммерческой структуры за то, что завод и так должен был делать по договору: "организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты в соответствии с ранее заключенным соглашением".
В этом момент и появились (довольно эффектно) вооруженные сотрудники девятого управления (по Гродненской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, передает Еврорадио.
Правоохранители подозревают, что задержанные получали взятки "на системной основе". Суммы определялись в зависимости от объема продукции. Возбуждены уголовные дела.
13:52 16/07/2018
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