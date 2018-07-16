В соответствии с опубликованным уведомлением о проведении общественных обсуждений проекта, общая продолжительность строительства составит 9 лет, передает Интерфакс





В обосновании проекта поясняется, что строительство нового рудника связано с ожидаемым снижением производительности "Беларуськалия" с 2019 года. При непринятии мер по поддержанию рудной базы дефицит производственной мощности к 2044 году достигнет 6,71 млн тонн по хлористому калию или 29,3 млн тонн по руде.





Для недопущения дефицита производственных мощностей госпрограммой развития производства калийных удобрений мощности третьего рудоуправления планируется увеличить не менее чем на 11 млн тонн добываемой руды.





В обосновании также отмечается, что мировой спрос на калийные удобрения будет увеличиваться.





"Беларуськалий" (100% акций принадлежит государству) является одним из крупнейших производителей хлоркалия в мире. Общий объем производства калийных удобрений в 2017 году превысил 11,5 млн тонн, объем добычи руды составил более 50 млн тонн. Предприятие функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей и включает четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.





Предприятие экспортирует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений составляет около 20%.



