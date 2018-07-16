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Куба закрепит в конституции право на частную собственность

В конституцию Кубы будут внесены поправки, официально признающие право на частную собственность.

Поправки, вероятнее всего, будут приняты на заседании Национальной ассамблеи Кубы 22-23 июля.

Действующая конституция Кубы была принята в 1976 году. Она предусматривает полный запрет на частную собственность и занятия бизнесом, однако, сообщает Медуза, фактически эти нормы не работают.

На протяжении последних нескольких лет на Кубе проводятся рыночные реформы, чтобы стимулировать слабую экономику, которая строится по плановому принципу и в которой доминирует государство. В 2011 году в рамках этих реформ жители страны получили право покупать и продавать недвижимость и автомобили.


После одобрения поправок Национальной ассамблеей их должно будет поддержать население Кубы на референдуме.


10:02 16/07/2018






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