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Топ-15 белорусских компаний, заплативших наибольший объем налогов в Латвии

«Ежедневник» составил топ-15 компаний с белорусскими учредителями, которые в прошлом году внесли наибольшие суммы налогов в казну Латвии.

Топ-15 белорусских компаний, заплативших наибольший объем налогов в Латвии
Ликвидация латвийского банка ABLV, который на протяжении последних десятилетей занимал одно из ведущих мест по объему привлеченных вкладов резидентов Беларуси, несомненно, отразится на инвестиционной активности наших соотечественников на рынке этой балтийской страны. Мы же на основании открытых данных, предоставляемых ресурсом lursoft.lv, подсчитали, какие из компаний Беларуси, работающее в реальном секторе нашей балтийского соседки, вносят наибольший вклад в доходную часть ее бюджета.

Первое место заняла дистрибуционная компания Минского тракторного завода в Латвии — MTZ-Serviss.

В числе крупнейших налогоплательщиков с белорусским капиталом, представляющих государственный сектор, оказались экспортеры нефтепродуктов и нефтехимической продукции Oil Logistic и TransBaltic Oil.

Наибольший объем налогов в казну Латвии среди частных предприятий заплатила даугавпилсская фирма Regula Baltija, входящая в Группу компаний «Регула» Ивана Шумского и Юрия Рогожинского.



09:56 16/07/2018






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