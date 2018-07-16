Новый магазин СООО "Беламаркет дьюти фри" был открыт в пункте пропуска "Берестовица" в рамках эксперимента по реализации беспошлинных товаров лицам, въезжающим на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через автодорожные пункты пропуска. Это стало возможным благодаря вступлению в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. Сохраняя многолетние традиции поддержания высокого уровня обслуживания покупателей, работа магазина организована компанией "БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри" с учетом мировых стандартов и интересов покупателей.





Для удобства покупателей возле магазина организована парковка для автомобилей и автобусов. В магазине представлено более 1000 наименований беспошлинных товаров мировых и отечественных производителей. Среди них алкогольная и табачная продукция, сувениры, парфюмерия, косметика, шоколад. К оплате принимаются как основные мировые валюты, так и белорусские рубли. Покупку можно оплатить наличными деньгами и банковской картой. Следует обратить внимание на особенность нового вида магазинов беспошлинной торговли, которой является то, что такие товары, как алкогольные напитки и пиво, табак и табачные изделия, реализуются в них только в количественных нормах, установленных для ввоза на территорию Республики Беларусь для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов, а именно: алкогольные напитки и пиво – 3 литра на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста; табак и табачные изделия – 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, сообщает БелТА



