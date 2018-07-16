Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В пункте пропуска "Берестовица" на въезде в Республику Беларусь открылся Duty Free

С 20 июня 2018 года появилась уникальная возможность посетить первый магазин беспошлинной торговли на въезде в Беларусь.

Новый магазин СООО "Беламаркет дьюти фри" был открыт в пункте пропуска "Берестовица" в рамках эксперимента по реализации беспошлинных товаров лицам, въезжающим на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через автодорожные пункты пропуска. Это стало возможным благодаря вступлению в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. Сохраняя многолетние традиции поддержания высокого уровня обслуживания покупателей, работа магазина организована компанией "БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри" с учетом мировых стандартов и интересов покупателей. 

Для удобства покупателей возле магазина организована парковка для автомобилей и автобусов. В магазине представлено более 1000 наименований беспошлинных товаров мировых и отечественных производителей. Среди них алкогольная и табачная продукция, сувениры, парфюмерия, косметика, шоколад. К оплате принимаются как основные мировые валюты, так и белорусские рубли. Покупку можно оплатить наличными деньгами и банковской картой. Следует обратить внимание на особенность нового вида магазинов беспошлинной торговли, которой является то, что такие товары, как алкогольные напитки и пиво, табак и табачные изделия, реализуются в них только в количественных нормах, установленных для ввоза на территорию Республики Беларусь для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов, а именно: алкогольные напитки и пиво – 3 литра на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста; табак и табачные изделия – 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, сообщает БелТА


09:48 16/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...
Игорь Драко
Коврик для ног, made in/of Belarus


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё