Apple представила новые MacBook Pro

Ноутбуки оснастили бесшумной клавиатурой третьего поколения Фото: EPA





Apple, пишет gordonua.com, представила обновленные ноутбуки MacBook Pro. Об этом говорится в пресс-релизе американской компании. Новые модели создатели назвали самыми мощными и быстрыми из всех когда-либо произведенных Apple. В устройствах – процессор Intel Core восьмого поколения с шестью ядрами для модели с размером экрана в 15 дюймов и с четырьмя – для 13-дюймового устройства. Также установлены SSD-накопители объемом до 4 и 2 Тб соответственно.









Компьютеры оснастили дисплеем Tru Tone и бесшумной клавиатурой третьего поколения. Производительность новых MacBook Pro, по утверждениям Apple, повысилась на 50–70% по сравнению с предыдущими моделями. Вице-президент Apple по международному маркетингу Филип Шиллер назвал новые устройства "лучшим ноутбуком для профессиональных пользователей". Стартовая цена на 13-дюймовую модель в США – $1799 (около 47 тыс. грн), а на 15-дюймовый ноутбук – $2399 (около 63 тыс. грн).







