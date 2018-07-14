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В Докшицком районе колхоз заплатит за разработку проекта агроусадьбы более $110 тысяч

Агроусадьбу собираются построить на берегу искусственного пруда в среднем течении реки Можанка.

Управление капитального строительства Докшицкого района объявило тендер на разработку проектной, в том числе сметной документации и выполнение изыскательских работ для комплекса агроэкотуризма в деревне Марговица, передает vitebsk.cc.

Новую агроусадьбу собираются построить на берегу искусственного пруда в среднем течении реки Можанка. Здесь планируется возвести гостевой дом на шесть комнат с кухней-столовой, баню, погреб, а также провести реконструкцию пруда — устроить на нем причал, земляную плотину и водосброс.

Заказчиком строительства является открытое акционерное общество «Бегомльское». Это сельхозпредприятие функционирует с 2017 года, основным направление его деятельности является животноводство мясо-молочного направления и выращивание зерна. Акции ОАО «Бегомльское» принадлежат Докшицкому району и переданы в управление управлению сельского хозяйства и продовольствия Докшицкго районного исполнительного комитета.

Согласно документации тендера ориентировочная стоимость разработки проектной и сметной документации, а также изыскательских работ составляет 220 740 рублей. Финансируется закупка из собственных средств. На выполнение работ отводится три месяца, пакет документов должен быть готов к концу октября.

17:23 15/07/2018






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