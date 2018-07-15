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Цены: что подорожало и подешевело в июне

Показатели годовой базовой инфляции подпортили цены на мясо и мясопродукты.

В июне продолжилось замедление инфляции: годовой прирост потребительских цен составил 4,1%, пишет "Солидарность".

Относительно мая в июне потребительские цены выросли на 0,4%, сообщает сайт Нацбанка.

Замедление годовых темпов роста потребительских цен в июне обусловлено снижением цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении, говорится в сообщении.

Цены на плодоовощную продукцию в первом месяце лета снизились на 4,4% относительно аналогичного периода 2017-го за счет эффекта высокой базы предыдущего года (в II квартале прошлого года под влиянием неблагоприятных погодных условий отмечался ускоренный рост цен на данную категорию товаров).

Рост административно регулируемых цен и тарифов в годовом выражении ускорился с 8,9% в мае до 9,1% в июне 2018-го в результате повышения цен на водку.

Кроме того, значимое влияние на месячный прирост цен в данном сегменте внесло увеличение стоимости услуг дошкольных учреждений на летний период.

Годовая базовая инфляция в июне составила 3,1% (2,9% месяцем ранее). При этом значимое влияние на изменение показателя оказал ускоренный рост цен на мясо и мясопродукты. Без учета данной группы товаров годовая базовая инфляция сохранилась бы на уровне 2,9%.

Агрегированный показатель трендовой инфляции на протяжении последних четырех месяцев сохраняется на уровне 3,2% в годовом выражении, средняя интенсивность прироста потребительских цен в последние два месяца составляет 2,8%, что свидетельствует о стабильности ценовой ситуации на потребительском рынке, сообщают в Нацбанке.

 

13:07 15/07/2018






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