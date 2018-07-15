Цены: что подорожало и подешевело в июне

В июне продолжилось замедление инфляции: годовой прирост потребительских цен составил 4,1%, пишет "Солидарность"





Относительно мая в июне потребительские цены выросли на 0,4%, сообщает сайт Нацбанка.





Замедление годовых темпов роста потребительских цен в июне обусловлено снижением цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении, говорится в сообщении.





Цены на плодоовощную продукцию в первом месяце лета снизились на 4,4% относительно аналогичного периода 2017-го за счет эффекта высокой базы предыдущего года (в II квартале прошлого года под влиянием неблагоприятных погодных условий отмечался ускоренный рост цен на данную категорию товаров).





Рост административно регулируемых цен и тарифов в годовом выражении ускорился с 8,9% в мае до 9,1% в июне 2018-го в результате повышения цен на водку.





Кроме того, значимое влияние на месячный прирост цен в данном сегменте внесло увеличение стоимости услуг дошкольных учреждений на летний период.





Годовая базовая инфляция в июне составила 3,1% (2,9% месяцем ранее). При этом значимое влияние на изменение показателя оказал ускоренный рост цен на мясо и мясопродукты. Без учета данной группы товаров годовая базовая инфляция сохранилась бы на уровне 2,9%.





Агрегированный показатель трендовой инфляции на протяжении последних четырех месяцев сохраняется на уровне 3,2% в годовом выражении, средняя интенсивность прироста потребительских цен в последние два месяца составляет 2,8%, что свидетельствует о стабильности ценовой ситуации на потребительском рынке, сообщают в Нацбанке.



