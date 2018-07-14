Россия защищает свой рынок от нашей "отверточной сборки"?

Это не коснется лишь КамАЗа, который смог войти в реестр ЕЭК по локализации. По словам источников “Ъ”, отсутствие в реестре остальных российских автоконцернов в первую очередь связано с конфликтом между Москвой и Минском.





По решению ЕАЭС №72 от 2014 года, с 1 июля 2018 года для свободного обращения автомобилей на территориях государств-членов Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) должно выполняться условие наличия технологических операций по сварке и окраске кузова и достижения уровня локализации производства от 50%. Речь идет о ввозе машин, собранных в одной из стран ТС, в другую. До этой даты локализация должна была составлять не менее 30%, была также предусмотрена квота в РФ для автомобилей из Беларуси — не более 10 тыс. легковых машин в год.





В реестре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по локализации, обновлявшемся в феврале, упомянуты несколько десятков моделей, но речь идет всего о нескольких площадках, большей частью о сборке в Казахстане. Включен лишь один российский автоконцерн КамАЗ, один белорусский — МАЗ и шесть казахстанских — «Азия-Авто» (модели Lada), «Сарыаркаавтопром» (Ssang Yong), HyundaiTransAuto, DaewooBusKazakhstan, СемАЗ («ЛиАЗ» и модели «ГАЗ») и «КамАЗ-Инжиниринг». Ни российских АвтоВАЗа, группы ГАЗ и «Соллерса», ни заводов, построенных в РФ иностранными автоконцернами, в реестре нет.





Источники “Ъ” в отрасли оценивают ситуацию по-разному. «Остальные российские автоконцерны не могут свободно вывозить автомобили в страны ТС, теперь это неправомерно»,— говорит один. Другой собеседник “Ъ” утверждает: «Основанием для поставок в страны ЕАЭС выступает подтверждение страны происхождения, которое дает сертификат СТ1, выдаваемый ТПП». Еще один источник “Ъ” уточняет, что, напротив, «СТ1 нужен для беспошлинных поставок в СНГ». Он замечает, что решение ЕАЭС №87 от 2014 года привязывает реестр к электронным ПТС, полный переход на которые должен произойти к 1 ноября 2019 года. Вильгельмина Шавшина из юрфирмы DLA Piper подтверждает, что правом свободного обращения автомобилей из российских автоконцернов в ЕАЭС теперь обладает только КамАЗ, а в отношении остальных должны применяться пошлины.





Собеседник “Ъ” в отрасли напоминает, что исходно нормы по локализации были инициированы РФ для защиты своего рынка от «китайской отверточной сборки на заводе "БелДжи" в Беларуси». По его словам, российские производители, кроме КамАЗа, не вошли в реестр из-за разногласий именно между Москвой и Минском: «В ходе проверки белорусская делегация не подтвердила соответствие уровню локализации даже у АвтоВАЗа».

Источник “Ъ” добавил, что, по его данным, ситуация должна была обсуждаться на совете ЕЭК до 1 июля, «но из-за чемпионата мира по футболу все отложили».

В Министерстве промышленности Беларуси не ответили на запрос “Ъ”. В Минпромторге РФ сообщили, что «в 2017 году, согласно отчетам компаний, средний уровень локализации на предприятиях российского автопрома составлял более 55%». «В настоящее время в ЕЭК российскими предприятиями поданы заявки на включение в реестр»,— утверждают в министерстве.









Экспорт является ключевым направлением развития российского автопрома, согласно стратегическим документам Минпромторга. Это призвано помочь загрузке заводов РФ, для которых после падения спроса в РФ в 2014–2017 годах недостаточно внутреннего рынка. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что ключевой экспортный рынок для РФ — Казахстан, где часть автоконцернов уже локализовала производство после того, как Астана в 2016 году ввела утильсбор на импортные автомобили. Таким образом, ограничение на свободный оборот машин в ТС коснется в первую очередь Беларуси. Статистика по белорусскому импорту не дает единой картины. Так, по данным OICA, в 2017 году в стране продано 26 тыс. новых автомобилей, по данным Белорусской автомобильной ассоциации — 34,3 тыс. машин (на 29% больше, чем в 2016 году).

При этом, по данным «Белстата», в 2017 году из РФ в Беларусь импортировано 44,1 тыс. легковых автомобилей на $558,2 млн, что на 13,6% меньше, чем в 2016 году, в штуках и на 5,6% меньше в денежном выражении.



