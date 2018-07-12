Беларусь признали худшей инновационной страной Европы

По сравнению с аналогичным рейтингом 2017 года, в 2018 году Беларусь поднялась на две строчки и заняла в новом Global Innovation Index 86-е место. Существенным улучшением это назвать сложно. Как сообщал Thinktanks.by, в Global Innovation Index-2015 Беларусь занимала 53-е место, в Global Innovation Index-2016 — 79-е, а в рейтинге 2017-го года Беларусь находилась на 88-й позиции.





Даже переместившись на 86-е место из 126 стран, Беларусь продолжает оставаться худшей инновационной экономикой Европы. Ближайшие европейские страны в рейтинге: Албания – на 83-м месте и Македония – на 84-м.





Все соседствующие с Беларусью государства оказались в Топ-50. Так Латвия заняла 34-е место рейтинга, Польша – 39-е, Литва – 40-е, Украина – 43-е, а Россия – 46-е.





Все показатели, по которым составляется Global Innovation Index, объединены в семь основных групп.

Для Беларуси в рейтинге 2018 года (напомним, в него включены 126 государств) они выглядят так:





Институты – 81-е место;





Человеческий капитал и исследования – 34-е место;





Инфраструктура – 73-е место;





Уровень развития рынка – 91-е место;





Уровень развития бизнеса – 53-е место;





Знания и технологии – 65-е место;





Творческая деятельность – 122-е место.





Среди сильных сторон Беларуси составители рейтинга указали занятость женщин, соотношение учеников и учителей, количество студентов, экспорт услуг ИКТ, процент компаний, предлагающих обучение сотрудникам, и ряд других направлений, преимущественно связанных со сферой образования.





Среди слабых сторон, как и в прошлом году, были указаны нормативно-правовая база, в частности, верховенство права, недостаточная эффективность логистики, НИОКР, вопросы кредитования, творческие товары и услуги и нематериальные активы. Какие претензии возникают к творчеству белорусов – лучше спрашивать у составителей рейтинга.





В первой десятке стран, признанных лидерами в инновационном развитии и внедрении новшеств в повседневную жизнь, в этом году оказались Швейцария, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Сингапур, США, Финляндия, Дания, Германия и Ирландия.





Глобальный инновационный индекс публикуется ежегодно с 2007 года. Его готовят Корнельский университет (США), школа бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности. Эксперты составляют рейтинг на основании 81 критерия, начиная с уровня НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и количества патентных заявок до объема расходов на образование.



