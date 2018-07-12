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Беларусь признали худшей инновационной страной Европы

В Глобальном рейтинге инноваций (Global Innovation Index-2018) Беларусь улучшила позицию, но несущественно.

Беларусь признали худшей инновационной страной Европы
фото: Thinktanks.by
По сравнению с аналогичным рейтингом 2017 года, в 2018 году Беларусь поднялась на две строчки и заняла в новом Global Innovation Index 86-е место. Существенным улучшением это назвать сложно. Как сообщал Thinktanks.by, в Global Innovation Index-2015 Беларусь занимала 53-е место, в Global Innovation Index-2016 — 79-е, а в рейтинге 2017-го года Беларусь находилась на 88-й позиции.

Даже переместившись на 86-е место из 126 стран, Беларусь продолжает оставаться худшей инновационной экономикой Европы. Ближайшие европейские страны в рейтинге: Албания – на 83-м месте и Македония – на 84-м.

Все соседствующие с Беларусью государства оказались в Топ-50. Так Латвия заняла 34-е место рейтинга, Польша – 39-е, Литва – 40-е, Украина – 43-е, а Россия – 46-е.

Все показатели, по которым составляется Global Innovation Index, объединены в семь основных групп. 
Для Беларуси в рейтинге 2018 года (напомним, в него включены 126 государств) они выглядят так:

Институты – 81-е место;

Человеческий капитал и исследования – 34-е место;

Инфраструктура – 73-е место;

Уровень развития рынка – 91-е место;

Уровень развития бизнеса – 53-е место;

Знания и технологии – 65-е место;

Творческая деятельность – 122-е место.

Среди сильных сторон Беларуси составители рейтинга указали занятость женщин, соотношение учеников и учителей, количество студентов, экспорт услуг ИКТ, процент компаний, предлагающих обучение сотрудникам, и ряд других направлений, преимущественно связанных со сферой образования.

Среди слабых сторон, как и в прошлом году, были указаны нормативно-правовая база, в частности, верховенство права, недостаточная эффективность логистики, НИОКР, вопросы кредитования, творческие товары и услуги и нематериальные активы. Какие претензии возникают к творчеству белорусов – лучше спрашивать у составителей рейтинга.

В первой десятке стран, признанных лидерами в инновационном развитии и внедрении новшеств в повседневную жизнь, в этом году оказались Швейцария, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Сингапур, США, Финляндия, Дания, Германия и Ирландия.

Глобальный инновационный индекс публикуется ежегодно с 2007 года. Его готовят Корнельский университет (США), школа бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности. Эксперты составляют рейтинг на основании 81 критерия, начиная с уровня НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и количества патентных заявок до объема расходов на образование.


19:37 14/07/2018






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