Элегантно отобрали: у бизнесмена Муравьева изъяли двухуровневые апартаменты в «доме Чижа». Кстати, не его
Суд по делу бизнесмена Александра Муравьева решил конфисковать квартиру в «доме Чижа» на улице Сторожевской, которая ему не принадлежала.
Об этом сообщил в фейсбуке журналист «Белгазеты» Максим Трапезников.
Как так могло получиться? Собственником апартаментов считается 29-летняя гражданка России Анастасия Безрукова, пишет НН.
Согласно документам, в начале 2015 года она купила элитную недвижимость в компании «Росинтех Групп», подконтрольную Сергею Муравьеву, брату Александра Муравьева. Стоимость сделки — $ 390 тысяч.
Безрукова стала полноценной владелицей двухуровневой квартиры площадью 333 м2. Это четвертая по величине квартира в «доме Чижа».
Однако через полгода КГБ наложил арест на квартиру. Теперь же, по решению суда, апартаменты будут изъяты.
18:27 14/07/2018
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