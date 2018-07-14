Об этом сообщил в фейсбуке журналист «Белгазеты» Максим Трапезников.





Как так могло получиться? Собственником апартаментов считается 29-летняя гражданка России Анастасия Безрукова, пишет НН.





Согласно документам, в начале 2015 года она купила элитную недвижимость в компании «Росинтех Групп», подконтрольную Сергею Муравьеву, брату Александра Муравьева. Стоимость сделки — $ 390 тысяч.





Безрукова стала полноценной владелицей двухуровневой квартиры площадью 333 м2. Это четвертая по величине квартира в «доме Чижа».





Однако через полгода КГБ наложил арест на квартиру. Теперь же, по решению суда, апартаменты будут изъяты.



