Яндекс много говорил о том, что «может предоставлять более качественные сервисы для локальных рынков», выпускать для них продукты, «аналогов которым нет и не может быть у зарубежных компаний», создавать конкуренцию, побуждать международных игроков быстрее запускать разные сервисы.





— Яндекс делает огромное количество локальных сервисов, полезных местному потребителю, а Google этим, в общем, не заморачивается, вводит новые сервисы медленно и спустя рукава, — говорит в интервью Forbes ИТ-предприниматель Игорь Ашманов. Яндекс.Новости были запущены почти на полгода раньше, чем Google News, Яндекс.Пробки — на четыре года раньше аналогичного сервиса Google в России.





Год назад, после того как закрылись офисы Яндекса в Украине (санкции!), сооснователь Яндекса Аркадий Волож сетовал: «в отсутствие конкуренции никто не будет заниматься специально Украиной», качество услуг ухудшится, «не будет […] хорошего поиска, или такси, или карт».





Как оказалось, крайне справедливая точка зрения. «В отсутствие конкуренции» объединённая компания Uber и Яндекса не стала уделять много внимания своим белорусским пользователям.





Переход из приложения Gett в приложение Juno запомнился пользователям из Нью-Йорка скидками и временным отключением коэффициентов. Сглаживали возможное неприятное впечатление. Яндекс же даже не потрудился написать пользователям письмо, чтобы объяснить, что происходит, и рассказать об изменениях.





Объяснения для прессы демонстрируют отношение компании к «локальному» белорусскому рынку такси. Нам и коллегам терпеливо-снисходительно объясняют, что изменения анонсировали в прошлом году, надо было, мол, пресс-релиз наш читать. Машин на самом деле больше, а вызвать их невозможно потому, что много пользователей «тестируют обновлённое приложение». Проблемы есть, но это потому, что переход — очень сложный, мы всё поправим потом.





А пока белорусы могут пользоваться сырым продуктом «в отсутствие конкуренции».





Если бы в Минске был хоть один сильный конкурент, то для объединённой компании Убера и Яндекса этот релиз закончился бы потерей уже завоёванного рынка на годы вперед. Но без конкуренции прокатит и такой запуск.





В общем, Taxify вернись, Gett приди.





И все остальные тоже приходите. Очень нужна конкуренция.





Приводим комментарии Яндекс.Такси для dev.by.





Яндекс.Такси про объединение платформ





Минские водители Uber и Яндекс.Такси были переведены на единую платформу 27 июня. Это было анонсировано ещё в прошлом году. Для пользователей при этом остались оба приложения: они по-прежнему могут заказывать поездки и через Uber, и через «Яндекс.Такси» — кому что ближе.





По поводу информирования партнёров: мы заранее оповещали всех о том, что будет введена единая платформа для работы с заказами, рассказывали, как будет проходить процесс переключения и готовили обучающие материалы. Наша служба поддержки и специалисты в центре подключения всегда готовы прийти на помощь водителям, если у них возникли уточняющие вопросы или сложности. В службу поддержки могут обращаться и клиенты.





Мы понимаем, что переход водителей на новое приложение — это непростой опыт. Естественно, что мы серьёзно подошли к этой задаче: заранее рассказали и начали обучать партнёров работе с новым ПО. Понимаем, что вопросы всё равно могут возникать, поэтому сотрудники центра активации или службы поддержки всегда придут на помощь. Мы прикладываем все усилия, чтобы процесс адаптации прошёл максимально легко.





M&A вообще считается самым сложным бизнес-процессом в мире. Ну а такого технологического переключения, как у нас, ещё никто не делал. Сервисы очень разные, с разными подходами, очень разными алгоритмами и внутренней кухней. Достаточно сказать, что в Беларуси у Яндекс.Такси не было оплаты картой, а у Uber – оплаты наличными. Переключение водителей на единую платформу – правда очень сложный процесс. Что-то зависит от локальных команд, что-то – от глобальных (того же глобального Uber). То, что смогли предусмотреть, предусмотрели – но идеал получается не сразу. Но всё будет хорошо :) Мы с Uber в некотором смысле первыми в мире проходим через это, и этим можно гордиться.





Яндекс.Такси о технических сбоях





Над переключением работали давно, но это — очень сложный технологический процесс, такого, пожалуй, ещё не делал никто. Да, не обошлось без сбоев: часть функций в приложении Uber пока не доступны, но постепенно они вернутся.





Яндекс.Такси о кассовых аппаратах





Автомобили, выполняющие заказы Uber и «Яндекс.Такси», должны быть оснащены кассовыми аппаратами согласно требованиям законодательства для того, чтобы пользователи могли оплачивать поездки не только картой, но и наличными.





Яндекс.Такси о том, как теперь ездить по нескольким адресам, используя приложение Uber





Эта функция (заказ поездки с несколькими остановками) пока не доступна. Однако при посадке в автомобиль вы можете предупредить водителя о том, что хотите совершить поездку по нескольким адресам.





Яндекс.Такси о том, что теперь нельзя погасить задолженность при следующей поездке









Сейчас это пока невозможно. Мы будем постепенно вводить важные для наших пользователей функции, и в этом процессе решающую роль играют отзывы, так как от популярности той или иной опции будет зависеть то, когда она будет снова доступна в Минске.



