Дождется ли Беларусь два транша кредита на 400 млн. долларов?

Еще в 2016 году Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) выделил Беларуси кредит на общую сумму в 2 млрд. долларов. Правда, эти деньги нам не дали одним переводом, а пообещали перечислить семью траншами. И каждый - только после того, как мы выполним определенные условия фонда, пишет kp.by

На данный момент мы успели получить от ЕФСР пять траншей кредита на сумму 1,6 млрд. долларов. Остались еще два по 200 млрд. Но с ними возникли затруднения. Изначально предполагалось, что шестой транш мы получим в конце прошлого года, а седьмой - в первом квартале этого. Потом сроки несколько раз сдвигали.





- Дата заседания совета фонда по рассмотрению вопроса шестого транша еще не назначена. После принятия решения по шестому траншу будет проведена работа по определению новой контрольной даты для седьмого транша и оценке выполнения его условий, - сообщили в пресс-службе ЕФСР.





Откуда взялась такая задержка? В июне первый замминистра финансов Максим Ермолович рассказывал, что Беларусь пока не выполнила условия для перечисления шестого транша, а ЕФСР, ко всему прочему, настаивает на новых условиях перечисления последнего, седьмого.





В частности, Максим Ермолович отметил, что фонд выражает беспокойство из-за быстрого роста потребительского кредитования. А ведь новые рекорды по кредитам белорусы бьют почти каждый месяц! (см. «А в это время»). И все же замминистра настроен оптимистично.





- Надеюсь, что шестой транш мы получим очень скоро, седьмой - до конца года, - добавил Максим Ермолович.





КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА





«Если до конца года мы не получим эти транши, придется пойти на сокращение золотовалютных резервов»





- Это уже не первый раз, когда поступление очередного транша кредита ЕФСР по каким-либо причинам задерживается, - комментирует Александр Муха, аналитик BusinessForecast.by. - В глобальном смысле переживать не стоит. В последнее время белорусская экономика росла, конкурентоспособность предприятий повышалась, обеспечивалась внутренняя и внешняя устойчивость, все обязательства государство исполняло вовремя. Замечание о росте потребительского кредитования можно рассматривать только как замечание, вряд ли этот вопрос станет одним из контрольных пунктов для принятия решения. Тем более, Нацбанк уже пошел на некоторые меры по сдерживанию кредитования. Также отмечу, что принятие решения о перечислении транша может быть связано не только с экономическими, но и политическими причинами. Евразийский фонд подконтролен России, поэтому какие-то нерешенные вопросы между Беларусью и Россией тоже могут на это влиять.





- Что будет, если по каким-либо причинам мы получим эти деньги только в конце года или даже в следующем? Ведь в этом году нам нужно выплатить 3,1 млрд. долларов внешнего долга.





- 400 млн. долларов в этих масштабах - не такая значительная цифра. В худшем случае придется пойти на сокращение золотовалютных резервов или уменьшение государственных расходов в иностранной валюте. Некоторая подушка безопасности на такой случай у нас сформирована.





А В ЭТО ВРЕМЯ





Новый кредитный рекорд: белорусы взяли у банков 3,5 млрд. рублей!





Уже полтора года белорусы с каждый месяцем берут все больше кредитов. Вот и недавно мы вновь преодолели очередную планку: по данным Нацбанка на 1 июня, задолженность физлиц по потребительским кредитам составила 3 млрд. 543 млн. рублей! По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма выросла почти на 143 млн. рублей, а с началом года – на 532,7 млн. Если же сравнить нынешний объем выданных белорусам кредитов с тем, что был год назад, разрыв получится и вовсе внушительным – 1,5 млрд. рублей!









Такой всплеск эксперты объясняют тем, что ставки по кредитам снизились, а условия их выдачи упростились (в частности, банкам разрешили давать кредиты без справки о доходах). И несмотря на то, что потребительские кредиты стимулируют рост экономики, они также могут ускорить инфляцию и оказывать давление на курс рубля.



