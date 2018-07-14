Факты: будет ли девальвация?

В нашем распоряжении оказались расчеты правительства по ожидаемым курсам белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю на ближайший период.





Напомним, в мае власти предполагали, что средний за 2018 год курс белорусского рубля к доллару останется на уровне 2,01 BYN за 1 USD, к евро — 2,49 BYN за 1 EUR, к российскому рублю — 3,43 BYN за 100 RUB. По обновленным летним расчетам, среднегодовые курсы по 2018 году составят такие величины: 2,02 BYN за 1 USD, 2,40 BYN за 1 EUR и 3,34 BYN за 100 RUB. Фактические официальные курсы за 6 месяцев 2018 года сложились следующими: 1,99 BYN за 1 USD, 2,41 BYN за 1 EUR и 3,35 BYN за 100 RUB.





Есть и точечные оценки курсов на конец года. К 1 января 2019 года курс белорусского рубля к доллару ослабнет до 2,04 BYN за 1 USD, к евро — до 2,49 BYN за 1 EUR, к российскому рублю — до 3,29 BYN за 100 RUB. Для сравнения: на 1 июля 2018 года официальные курсы составляли 2,00 BYN за 1 USD, 2,31 BYN за 1 EUR и 3,16 BYN за 100 RUB. Таким образом, власти заложили в прогноз до конца года ослабление белорусского рубля ко всем 3 валютам корзины Нацбанка. Реклама 18 В консервативном сценарии на 2019 год правительство и НБРБ рассчитали, что белорусский рубль упадет до 2,13 BYN за 1 USD, 2,64 BYN за 1 EUR и 3,44 BYN за 100 RUB. Это значит, что в 2019 году белорусский рубль ослабляется к доллару и евро в среднем на 6,1%, а к российскому рублю — на 0,1%.





Стоимость корзины валют в 2019 году вырастает на 3,1% против 5,8% в 2018-м. Из расчетов властей можно вывести и ожидаемые соотношения по валютным парам EUR/USD, USD/RUB и EUR/RUB. Расчетный курс евро к доллару на 2018—2019 гг. власти зафиксировали на отметке 1,24 USD за 1 EUR, курс доллара к российскому рублю — на 58,5 в 2018-м и 62 в 2019-м, курс евро к российскому рублю — 72,5 и 76,9. В целевом сценарии средний по 2019 году курс доллара составит 2,10 BYN за 1 USD, 2,47 BYN за 1 EUR и 3,38 BYN за 100 RUB.

За 2019 год белорусский рубль упадет к доллару на 3,9%, к евро — на 3%, к российскому рублю — на 1,4%.









Стоимость корзины валют в целевом сценарии вырастет на 2,4% в 2019 году против 3,7% в 2018-м. Летний прогноз властей предусматривает следующие котировки: по паре EUR/USD — 1,19 в 2018-м и 1,18 в 2019-м, по паре USD/RUB — 60,5 и 62, по паре EUR/RUB — 72 и 73,2. Как видно, по сравнению с майскими оценками ожидается большая крепость доллара относительно евро. Точечные оценки на конец 2019 года в целевом прогнозе таковы: 2,12 BYN за 1 USD, 2,50 BYN за 1 EUR и 3,39 BYN за 100 RUB. В общем, по этому сценарию белорусов ждет небольшая девальвация белорусского рубля. Интересно, что в июне свои оценки по курсам в 2018—2019 гг. дал и Евразийский банк развития. По его расчетам, среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 2,01 BYN за 1 USD, в 2019-м — 2,07 BYN. Прогноз ЕАБР на 2019 год оказался даже оптимистичнее, чем целевой вариант от правительства и Нацбанка. Что касается реального изменения курса белорусского рубля (с учетом инфляции), то в 2018 году власти страны ждут ослабление нашей валюты на 1%, а в 2019 году предполагается сохранить реальный эффективный курс неизменным.





По факту за 5 месяцев 2018 года реальный курс BYN-рубля ослаб на 4,4%.



