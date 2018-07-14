Белорусский банк вошел в число лучших в мире

Белорусский банк третий раз стал лауреатом премии Awards for Excellence.





Лучшие банки мира назвали в Лондоне. До этого эксперты в течение года искали самые эффективные финансовые учреждения в каждой стране. В Беларуси таким оказался Приорбанк.





Премия проводится уже в 27-й раз. Среди ее лауреатов в этот раз оказались такие известные банки, как Citi, Bank of America, HSBC, Credit Suisse и BNP Paribas. Помимо Приорбанка, награды получили еще семь банков Raiffeisen Group в Австрии, Албании, Словакии, Украине, Косово, Сербии, Боснии и Герцеговине.





Для выбора наиболее успешных финансовых учреждений планеты жюри круглогодично проводит независимый мониторинг. В частности, эксперты отслеживают изменение финансовых показателей, эффективность банков, рост доли рынка, уровень удовлетворенности клиентов, а также скорость разработки и внедрения инновационных продуктов.





Приорбанк получает награду от журнала Euromoney уже третий год подряд. «Эта премия подтверждает высокую позицию на рынке и стабильный рост, а также признает успехи банка в сфере инновационных технологий и цифровизации», – отметили в банке.









Журнал Euromoney издается в Лондоне с 1969 года и считается одним из самых авторитетных деловых изданий мира. Ежегодно он выбирает лучшие организации в сфере финансов и инвестиций. Победителей определяют в три этапа: сначала изучают годовые отчеты, потом опрашивают партнеров банка внутри страны и за рубежом, после чего эксперты выносят оценки. Важны не только финансовые показатели, но и профессионализм руководства и персонала, прозрачность сделок и т.д.



