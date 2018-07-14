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Задержан гендиректор «Миноблмясомолпрома» Владимир Лапицкий

В Беларуси продолжается масштабная «чистка коррупционеров». Вчера ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси сообщили о задержании гендиректора одного из крупных государственных холдингов.

Задержан гендиректор «Миноблмясомолпрома» Владимир Лапицкий
Имя задержанного и наименование холдинга при этом не уточнялось. 

Как пишет «Наша Нива», речь идёт о генеральном директоре холдинга «Миноблмясомолпром» Владимире Лапицком, подчинённом Миноблисполкому. В структуру холдинга входят Борисовский, Слуцкий и Минский мясокомбинаты, Столбцовский мясоконсервный; Минский молочный завод № 1, Молодечненский молочный комбинат, «Здравушка-милк», Слуцкий сыродельный комбинат, а также УП «Иловское». 

Эту информацию сайту SlutskGorod подтвердили собственные источники. 


По официальным данным, сотрудники ГУБЭП МВД задержали Лапицкого в Минске за получение взятки в особо крупном размере. 

Размер незаконного денежного вознаграждения за обеспечение победы в тендере на закупку технологического оборудования и своевременной оплаты составил 85 тыс. евро.

В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного изъято в эквиваленте 140 тысяч долларов США.

Следственным комитетом Республики Беларусь в отношении руководителя холдинга возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь - «получение взятки в особо крупном размере», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Подозреваемый задержан, проводится дальнейшее расследование.

Владимир Лапицкий родился 10 октября 1963 года в Ставропольском крае России в семье инженера-строителя. В 1981 году после окончания средней школы поступил в Могилевский технологический институт, который окончил в 1986 году, и был принят на работу на Рижский комбинат хлебопродуктов, где работал механиком, начальником РМЦ. После возвращения из армии до 1991 года продолжил работу на Рижском комбинате хлебопродуктов. В 1991 году переехал в Борисов. На Борисовском молочном комбинате работал с 1994 года начальником компрессорного участка, главным инженером, а с сентября 2002 года — директором. В 2012 году молочный комбинат был переименован в «Здравушка-милк», а Лапицкий был назначен генеральным директором компании.

12:17 14/07/2018






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