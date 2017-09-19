Достаточно большая группа бухгалтеров и индивидуальных предпринимателей (ИП), прежде всего из регионов, выступает с требованиями изменить нормы Указа, отказаться от нововведений или хотя бы сдвинуть сроки начала их применения, дать обычным бухгалтерам, не получившим звания НК, больше времени.





Что происходит?





Указ вступает в силу с 1 января 2019 г. Получается, с этой даты работа ИП, оказывающих бухгалтерские услуги, законна только при наличии у них аттестата налогового консультанта. Юридическим лицам, оказывающим такие услуги, тоже обязательно нужен хотя бы один НК на фирму.





Ну а их клиенты с нового года не вправе пользоваться услугами этих фирм и ИП, если их отчеты в ИМНС подаются не налоговым консультантом, имеющим соответствующую аттестацию. Альтернативой является наемный бухгалтер, состоящий в трудовых отношениях с налогоплательщиком. Но на трудоустройство менее, чем на 0,5 ставки, тоже ожидаются ограничения.





А это точно? Выходили же официальные разъяснения, что ничего подобного не будет? Увы, окончательная позиция госорганов именно такова!





Да, сам текст Указа подобного впечатления не создает. Он разработан по инициативе и при поддержке международных организаций. Там написано, что у нас появятся элитные специалисты по налоговому праву с особым статусом. И даже выходило разъяснение МНС, что никто не будет требовать обязательного получения этого статуса от сотрудников бухгалтерских фирм и ИП, занятых ведением чужого учета и сдачей отчетности.





Но впоследствии появилось другое разъяснение, что предыдущее является недействительным, а составление и сдачу налоговой отчетности имеет право осуществлять только НК либо бухгалтерская фирма, в штате которой есть хотя бы один НК, сдавший экзамен. То есть на самом деле у такой аутсорсинговой компании может быть 10–15 и более бухгалтеров в штате, и они фактически ведут учет и заполняют декларации, но подписывать всю отчетность при этом будет единственный сотрудник со статусом НК.





Как стать налоговым консультантом?





1. Сдать квалификационный экзамен и получить аттестат. За каждую попытку сдачи экзамена надо заплатить 5 базовых величин – 122,5 BYN. Кто не сдал с первого раза – имеет право пересдать через 3 месяца.





Еще одно не очень приятное обстоятельство: подавать документы на получение аттестата могут только специалисты с оконченным высшим юридическим или экономическим образованием. Человек, который в молодости получил средне-специальное или высшее техническое образование, уже имеет за плечами лет 20 опыта работы главбухом, не может по формальным основаниям претендовать на статус НК.





Там есть еще тонкости с требованиями к стажу претендента на «высокое звание» НК, на них отдельно остановились авторы петиции.





После получения аттестата консультанту нужно каждые два года проходить курсы повышения квалификации. Совсем неочевидно, зачем введена эта норма. Весьма напоминает очередной узаконенный побор.





2. Застраховать свою профессиональную ответственность на сумму не менее 1000 базовых величин – 24 500 BYN. Сразу отметим, что некоторые консультанты уже оформили полис на большие суммы. Максимальная известная нам сумма страховки – 100 тыс. EUR.





Получение возмещения по такому полису – очень большой вопрос. Даже если НК ошибся, сумму недоплаченных налогов вернет в бюджет налогоплательщик. Страховка покрывает только пеню. Процедура доказательства вины консультанта и возможные действия страховой компании тоже оставляют простор для фантазии.





3. Надо вступить в саморегулируемую организацию – Палату налоговых консультантов. Она пока в процессе создания, и тут тоже много непонятного. Например, каков будет размер вступительных и регулярных членских взносов? Возможно ли исключение из Палаты и по каким основаниям?









Что будет в итоге?





Уже понятно, что все бухгалтеры-ИП нашей страны никак не успеют пройти аттестацию до 2019 г. И не каждая бухгалтерская фирма будет «обеспечена» хотя бы одним налоговым консультантом. Очень многим даже в Минске неочевидна вся эта ситуация с Указом. А в регионах непонимающих еще больше. Если они продолжат работать, им «светят» штрафы и даже уголовная ответственность, если выручка от оказания бухгалтерских услуг достаточно большая.



