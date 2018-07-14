Кому наниматели готовы платить от 8000 рублей

FINANCE.TUT.BY посмотрел самые «денежные» предложения — с зарплатой от 8 тысяч рублей в месяц.

Информацию про открытые предложения нанимателей мы посмотрели в общереспубликанском банке вакансий на 14 июля. Некоторые позиции уже могут быть заполнены.





Начальник отдела на зарплату больше 21 тысячи рублей

На предприятие по выпуску химических средств защиты растений «Август-Бел» в Пуховичский район нужен начальник отдела информационных технологий. Из требований — наличие высшего образования, опыта работы от 5 лет. Зарплату потенциальному сотруднику обещают от 21250 рублей в месяц.





Управледами, который знает, как выращивают свиней в Дании

Агропредприятие по производству беконной свинины «Белдан» разместило вакансию управляющего отделением. Место работы — Ляховичский район. Специалисту готовы платить от 8533,68 рубля. Из требований — высшее образование, знание датской технологии по выращиванию свиней.





Директор со знанием литовского языка

Предприятие по проектированию и изготовлению конструкций из стекла и металла «АРХИГРУПП» ищет директора, который должен знать не только английский язык, но и литовский. Из других требований — высшее образование, опыт работы в строительстве от 10 лет. Зарплату обещают от 8400 рублей в месяц. Вакансия открыта в Минске.





Директора с международным опытом работы

В Минске компания «Керхер» открыла вакансию директора. Соискатель должен быть с высшим образованием, из других требований — опыт работы в руководящей должности не менее 5 лет, из них не менее года в иностранных компаниях. Кандидат должен владеть английской профессиональной коммерческой лексикой. Требуется также наличие международного опыта руководства крупными проектами.





Зарплату обещают от 13000 рублей.





Начальник отдела со знанием турецкого языка

Представительство турецкой компании «Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi» ищет начальника отдела со знанием турецкого языка. Из требований к соискателю — работа в Турецких авиалиниях не менее 10 лет, знание турецкого, английского языков, знание систем бронирования грузовых рейсов авиакомпании. Зарплата — от 10600 рублей.





Специалисты со знанием китайского

Представительство частной компании с ограниченной ответственностью «CHINA MERCHANTS INVESTMENTS LIMITED» нуждается в специалисте по изучению конъюнктуры рынка и спроса. Из требований — свободное владение английским и китайским языками, опыт работы в международных компаниях от 5 лет. Место работы — Смолевичский район, Драчковский c/c, «Великий Камень». Зарплата — от 8000 рублей.





В это же представительство нужны специалисты по развитию регионального сотрудничества. Требования те же, зарплата — от 12000 рублей.





Такую же зарплату в этом представительстве обещают советнику по международным и инвестиционным вопросам.



