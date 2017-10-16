Приговоры соразмерны содеянному
Деловую среду в Беларуси то и дело сотрясают резонансные скандалы, связанные с задержаниями бизнесменов и чиновников всех рангов. Какова ответственность за экономическое преступление и как прокуроры защищают законные права предпринимателей, в интервью «Экономической газете» рассказал заместитель начальника отдела государственного обвинения управления по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Генеральной прокуратуры Кирилл Чубковец.
Кирилл Чубковец
– Кирилл Федорович, какую долю занимают экономические преступления в общем объеме преступлений и каковы здесь тенденции? Сколько осуждено в Беларуси по экономическим преступлениям и по каким статьям?
– Ответственность за преступления против порядка осуществления экономической деятельности предусмотрена главой 25 Уголовного кодекса (УК), которая в настоящее время состоит из 43 статей. К числу наиболее распространенных относятся такие преступления, как уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от погашения кредиторской задолженности.
В структуре общей судимости доля лиц, осужденных за преступления такой категории, в 2017 г. составила менее 1,5%. В то же время данные статистики рассмотрения судами уголовных дел свидетельствуют об активизации мер по противодействию теневой экономике, принимаемых государством в последние годы. Если в 2013 г. за совершение названных преступлений было осуждено в общей сложности 301 лицо, то в 2017 г. – уже 587.
Виновными по ст. 243 УК в уклонении от уплаты сумм налогов и сборов в 2013 г. были признаны 103 человека, а в 2017-м – 268.
– Давайте поговорим о соразмерности наказания: не слишком ли жесткие приговоры для такого вида преступлений? Какую позицию чаще занимает Генеральная прокуратура?
– В большинстве случаев в отношении лиц, совершивших «экономические» преступления, судами избираются альтернативные лишению свободы виды наказания. Как правило, это ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штраф.
Лишение свободы назначается лицам, признанным виновными в преступлениях, представляющих повышенную опасность для общества, – изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег, незаконной предпринимательской деятельности, уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере, совершенных в составе организованных групп, не возместившим причиненный преступлениями ущерб.
Доля наказания данного вида в 2017 г. составила чуть более 11%.
– Как удается раскрывать такие преступления, в чем их сложность?
– Нужно отметить, что, несмотря на достаточно высокий уровень латентности, преступления указанной категории стали чаще выявляться и более эффективно расследоваться.
Сложность доказывания и обеспечения полноты установления всех обстоятельств содеянного по делам о незаконной предпринимательской деятельности и уклонении от уплаты сумм налогов и сборов во многих случаях обусловлена наличием большого числа участников преступной деятельности, соблюдением ими мер конспирации и продолжительностью такой деятельности.
К примеру, в декабре 2016 г. и августе 2017 г. вынесены обвинительные приговоры по двум уголовным делам, направленным в суд Генпрокуратурой, в отношении лица, содействовавшего уклонению от уплаты налогов 26 руководителями субъектов хозяйствования и незаконной предпринимательской деятельности 7 лиц.
В общей сложности материалы этих дел в отношении 43 обвиняемых после расследования занимали 232 тома, а число свидетелей обвинения, включенных в списки лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, превышало 600 человек. «Основным фигурантом» преступления совершались в течение более 4 лет, размер причиненного ущерба по отдельным эпизодам доходил до 6 млрд. неденоминированных рублей.
"В тайниках обнаружено порядка $500 тыс. в эквиваленте", - рассказал глава КГБ.
– Коррупционные преступления – это отдельный вид преступлений или они относятся к экономическим?
– Из числа преступлений против порядка осуществления экономической деятельности коррупционным является только одно – легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч.ч. 2 и 3 ст. 235 УК).
– На прошедшей пресс-конференции заместитель Генерального прокурора Алексей Стук рассказал о том, что прокуратура усилит прокурорский надзор за соблюдением прав предпринимателей. Чем это обосновано?
– Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности является одним из базисных условий устойчивого социально-экономического развития республики.
Реализуя такую политику, Главой государства был подписан Указ от 16.10.2017 № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», направленный на смещение акцентов в деятельности контролирующих органов на профилактическую работу, на построение взаимодействия госорганов и их должностных лиц с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Это взаимодействие должно быть основано на принципах презумпции добросовестности субъектов хозяйствования, саморегулирования бизнеса и минимизации вмешательства госорганов в предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования.
В целях активизации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности, обеспечения благоприятных условий для развития бизнеса Генеральным прокурором 5 февраля 2018 г. подписан приказ № 5 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности». Прокуроры ориентированы на обеспечение строгого соблюдения законодательства всеми контролирующими органами, исключение неоправданных проверок и необоснованных мер принуждения и ответственности.
– По какому поводу обращаются предприниматели в Генпрокуратуру? Можете ли привести примеры восстановления законности по их жалобам?
– Основные вопросы, которые ставят в своих обращениях предприниматели, касаются обоснованности налагаемых мер ответственности контролирующими и судебными органами, а также соблюдения принципа соразмерности назначенного взыскания. Положительными примерами защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности являются удовлетворенные протесты, принесенные прокурорами по результатам рассмотрения жалоб субъектов.
Могу привести несколько примеров.
Так, по протесту Генеральной прокуратуры отменено постановление инспекции МНС по Московскому району г. Минска о привлечении ЧТУП «А» к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.20 КоАП за отсутствие кассового оборудования для приема наличных денежных средств при оказании услуг и получение выручки без использования кассового оборудования. При принятии решения о привлечении к административной ответственности налоговым органом не были приняты во внимание объяснения ЧТУП «А» и представленные документы, подтверждающие отсутствие правонарушения.
Следующий пример. По протесту Генеральной прокуратуры отменено постановление суда Лоевского района Гомельской области о привлечении районного потребительского общества к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП за реализацию в магазине одной бутылки коньяка «Арташат» стоимостью 38,9 BYN без нанесенной акцизной марки. Указанным постановлением общество было подвергнуто штрафу в размере 450 базовых величин с конфискацией одной бутылки коньяка «Арташат».
При вынесении постановления судом не было учтено, что организацией были приняты необходимые и достаточные меры для соблюдения действующего законодательства, а допущенное правонарушение носило формальный характер. Так, коньяк «Арташат» поступил в магазин с акцизной маркой установленного образца, которая при хранении под воздействием окружающей среды отклеилась. Также судом было допущено несоответствие назначенного административного взыскания тяжести совершенного административного правонарушения.
Кроме принесения протестов прокурорами проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются факты ненадлежащего выполнения налоговыми органами своих обязанностей по контролю за соблюдением плательщиками законодательства, что приводит к негативным последствиям для добросовестных субъектов хозяйствования.
При установлении таких обстоятельств вносятся акты прокурорского реагирования, по результатам которых должностные лица налоговых органов, допустившие нарушения законодательства, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности.
Здесь можно привести следующий пример. В результате ослабленного контроля инспекции МНС по Слонимскому району за порядком применения особых режимов налогообложения, а именно упрощенной системы налогообложения и налога на вмененный доход, к ООО «С» по результатам налоговой проверки по формальным основаниям были применены санкции и доначислены налоги. По инициативе прокуратуры за отсутствие надлежащего контроля должностные лица инспекции МНС по Слонимскому району и инспекции МНС по Гродненской области привлечены к дисциплинарной ответственности.
Подобные дела встречаются, и обязанность Генеральной прокуратуры – не допустить несправедливости в отношении добропорядочных граждан.
09:31 14/07/2018
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