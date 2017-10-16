Приговоры соразмерны содеянному

– Кирилл Федорович, какую долю занимают экономические преступления в общем объеме преступлений и каковы здесь тенденции? Сколько осуждено в Беларуси по экономическим пре­ступлениям и по каким статьям?





– Ответственность за преступления против порядка осуществления экономической деятельности предусмотрена главой 25 Уголовного кодекса (УК), которая в настоящее время состоит из 43 статей. К числу наиболее распространенных относятся такие преступления, как уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от погашения кредиторской задолженности.





В структуре общей судимости доля лиц, осужденных за преступления такой категории, в 2017 г. составила менее 1,5%. В то же время данные статистики рассмотрения судами уголовных дел свидетельствуют об активизации мер по противодействию теневой экономике, принимаемых государством в последние годы. Если в 2013 г. за совершение названных преступлений было осуждено в общей слож­ности 301 лицо, то в 2017 г. – уже 587.





Виновными по ст. 243 УК в уклонении от уплаты сумм налогов и сборов в 2013 г. были признаны 103 человека, а в 2017-м – 268.





– Давайте поговорим о соразмерности наказания: не слишком ли жесткие приговоры для такого вида преступлений? Какую позицию чаще занимает Генеральная прокуратура?





– В большинстве случаев в отношении лиц, совершивших «экономические» преступления, судами избираются альтернативные лишению свободы виды наказания. Как правило, это ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штраф.





Лишение свободы назначается лицам, признанным виновными в преступлениях, представляющих повышенную опасность для общества, – изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег, незаконной предпринимательской деятельности, уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере, совершенных в составе организованных групп, не возместившим причиненный преступлениями ущерб.





Доля наказания данного вида в 2017 г. составила чуть более 11%.





– Как удается раскрывать такие преступления, в чем их сложность?





– Нужно отметить, что, не­смотря на достаточно высокий уровень латентности, преступления указанной категории стали чаще выявляться и более эффективно расследоваться.





Сложность доказывания и обеспечения полноты установления всех обстоятельств содеянного по делам о незаконной предпринимательской деятельности и уклонении от уплаты сумм налогов и сборов во многих случаях обусловлена наличием большого числа участ­ников преступной деятельности, соблюдением ими мер конспирации и продолжительностью такой деятельности.





К примеру, в декабре 2016 г. и августе 2017 г. вынесены обвинительные приговоры по двум уголовным делам, на­правленным в суд Генпрокуратурой, в отношении лица, содействовавшего уклонению от уплаты налогов 26 руководителями субъектов хозяйствования и незаконной предпринимательской деятельности 7 лиц.





В общей сложности материалы этих дел в отношении 43 обвиняемых после расследования занимали 232 тома, а число свидетелей обвинения, включенных в списки лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, превышало 600 человек. «Основным фигурантом» пре­ступления совершались в течение более 4 лет, размер причиненного ущерба по отдельным эпизодам доходил до 6 млрд. неденоминированных рублей.





"В тайниках обнаружено порядка $500 тыс. в эквиваленте", - рассказал глава КГБ.





– Коррупционные преступления – это отдельный вид преступлений или они относятся к экономическим?





– Из числа преступлений против порядка осуществления экономической деятельности коррупционным является только одно – легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч.ч. 2 и 3 ст. 235 УК).





– На прошедшей пресс-­конференции заместитель Генерального прокурора Алексей Стук рассказал о том, что прокуратура усилит прокурорский надзор за соблюдением прав предпринимателей. Чем это обосновано?





– Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности является одним из базисных условий устойчивого социально-экономического развития республики.





Реализуя такую политику, Главой государства был подписан Указ от 16.10.2017 № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», направленный на смещение акцентов в деятельности контролирующих органов на профилактическую работу, на построение взаимодействия госорганов и их долж­ностных лиц с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Это взаимодействие должно быть основано на принципах презумпции добросовестности субъектов хозяйствования, саморегулирования бизнеса и минимизации вмешательства госорганов в предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования.





В целях активизации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности, обеспечения благоприятных условий для развития бизнеса Генеральным прокурором 5 фев­раля 2018 г. подписан приказ № 5 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов пред­принимательской деятельности». Прокуроры ориентированы на обеспечение строгого со­блюдения законодательства всеми контролирующими органами, исключение неоправданных проверок и необоснованных мер принуждения и ответственности.





– По какому поводу обращаются предприниматели в Ген­прокуратуру? Можете ли привести примеры восстановления законности по их жалобам?





– Основные вопросы, которые ставят в своих обращениях предприниматели, касаются обоснованности налагаемых мер ответственности контролирующими и судебными органами, а также соблюдения прин­ципа соразмерности назначенного взыскания. Положительными примерами защиты прав и интересов субъектов пред­принимательской деятельности являются удовлетворенные протесты, принесенные прокурорами по результатам рас­смотрения жалоб субъектов.





Могу привести несколько примеров.





Так, по протесту Генеральной прокуратуры отменено постановление инспекции МНС по Московскому району г. Минска о привлечении ЧТУП «А» к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.20 КоАП за отсутствие кассового оборудования для приема наличных денежных средств при оказании услуг и получение выручки без использования кассового оборудования. При принятии решения о привлечении к административной ответст­венности налоговым органом не были приняты во внимание объяснения ЧТУП «А» и представленные документы, подтверждающие отсутствие правонарушения.





Следующий пример. По протесту Генеральной прокуратуры отменено постановление суда Лоевского района Гомельской области о привлечении районного потребительского общества к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП за реализацию в магазине одной бутылки коньяка «Арташат» стоимостью 38,9 BYN без нанесенной акцизной марки. Указанным постановлением общество было подвергнуто штрафу в размере 450 базовых величин с конфискацией одной бутылки коньяка «Арташат».





При вынесении постановления судом не было учтено, что организацией были приняты необходимые и достаточные меры для соблюдения действующего законодательства, а допущенное правонарушение носило формальный характер. Так, коньяк «Арташат» поступил в магазин с акцизной мар­кой установленного образца, которая при хранении под воздействием окружающей среды отклеилась. Также судом было допущено несоответствие назначенного административного взыскания тяжести совершенного административного правонарушения.





Кроме принесения протестов прокурорами проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются факты ненадлежащего выполнения налоговыми органами своих обязанностей по контролю за соблюдением плательщиками законодательства, что приводит к негативным последствиям для добросовестных субъектов хозяйствования.





При установлении таких об­стоятельств вносятся акты прокурорского реагирования, по результатам которых должностные лица налоговых органов, допустившие нарушения законодательства, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности.





Здесь можно привести следующий пример. В результате ослабленного контроля ин­спекции МНС по Слонимскому району за порядком применения особых режимов налогообложения, а именно упрощенной системы налогообложения и налога на вмененный доход, к ООО «С» по результатам налоговой проверки по формальным основаниям были применены санкции и доначислены налоги. По инициативе прокуратуры за отсутствие надлежащего контроля должностные лица инспекции МНС по Слонимскому району и инспекции МНС по Гродненской области при­влечены к дисциплинарной ответственности.





Подобные дела встречаются, и обязанность Генеральной прокуратуры – не допустить несправедливости в отношении добропорядочных граж­дан.



