Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 13 июля провел переговоры в Брянске с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем.





Стороны подписали дорожную карта двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции в 2018 году. В рамках этого документа Россельхознадзор с 16 июля снимает временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом в отношении предприятий ОАО "Молочные горки" и СООО "Белсыр".





Кроме того, снимаются ограничения на поставки свинины, продукции свиноводства и продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, не прошедшую термическую обработку, производства ООО "Велес-Мит" и ОАО "Гродненский мясокомбинат". Вместе с тем с 16 июля вводятся временные ограничения на поставки на территорию России молока питьевого, произведенного СООО "Данон Пружаны", ОАО "Минский молочный завод №1", ООО "Несвижский завод детского питания".



