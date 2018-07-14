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Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений по поставкам молочки

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 13 июля провел переговоры в Брянске с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем. 

Стороны подписали дорожную карта двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции в 2018 году. В рамках этого документа Россельхознадзор с 16 июля снимает временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом в отношении предприятий ОАО "Молочные горки" и СООО "Белсыр". 

Кроме того, снимаются ограничения на поставки свинины, продукции свиноводства и продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, не прошедшую термическую обработку, производства ООО "Велес-Мит" и ОАО "Гродненский мясокомбинат". Вместе с тем с 16 июля вводятся временные ограничения на поставки на территорию России молока питьевого, произведенного СООО "Данон Пружаны", ОАО "Минский молочный завод №1", ООО "Несвижский завод детского питания".


07:45 14/07/2018






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