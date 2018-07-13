Как следует из данных Всемирного банка, Беларусь находится на 79 месте из 200 по объему валового внутреннего продукта. А с учетом покупательной способности показатель еще лучше - 68 место.

По итогам прошлого года ВВП Беларуси составил 54,4 млрд долларов, что на 1,2 млрд долларов больше, чем было годом ранее. Это обеспечило Беларуси 79-е место в мировом рейтинге экономик. Наша страна немного отстает от Уругвая и Хорватии, у которых ВВП составляет 56,1 млрд и 54,8 млрд долларов соответственно, но опережает Танзанию (52 млрд) и Ливан (51,8 млрд).

Крупнейшими экономиками в мире обладают США (19,3 трлн долларов), Китай (12,2 трлн) И Япония (4,8 трлн). Также топ-10 вошли Германия (3,6 трлн), Великобритания (2,6 трлн), Индия (2,59 трлн), Франция (2,58 трлн), Бразилия (2 трлн), Италия (1,9 трлн) и Канада (1,6 трлн).

Ранее Александр Лукашенко поручил достичь уровня ВВП в 100 млрд долларов к 2025 году. По мнению министра экономики Владимира Зиновского, в этой задаче нет ничего нереального. К слову, за первый квартал ВВП Беларуси вырос на 5,2% и составил 26,6 млрд рублей, сообщает telegraf.by



