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Беларусь обогнала Танзанию и Ливан и занимает 79-е место в мире по уровню ВВП

Согласно статистическим данным Всемирного банка за 2017 год, белорусская экономика по уровню ВВП занимает 79-е место в мире.

Как следует из данных Всемирного банка, Беларусь находится на 79 месте из 200 по объему валового внутреннего продукта. А с учетом покупательной способности показатель еще лучше - 68 место.
 
По итогам прошлого года ВВП Беларуси составил 54,4 млрд долларов, что на 1,2 млрд долларов больше, чем было годом ранее. Это обеспечило Беларуси 79-е место в мировом рейтинге экономик. Наша страна немного отстает от Уругвая и Хорватии, у которых ВВП составляет 56,1 млрд и 54,8 млрд долларов соответственно, но опережает Танзанию (52 млрд) и Ливан (51,8 млрд).
 
Крупнейшими экономиками в мире обладают США (19,3 трлн долларов), Китай (12,2 трлн) И Япония (4,8 трлн). Также топ-10 вошли Германия (3,6 трлн), Великобритания (2,6 трлн), Индия (2,59 трлн), Франция (2,58 трлн), Бразилия (2 трлн), Италия (1,9 трлн) и Канада (1,6 трлн).
 
Ранее Александр Лукашенко поручил достичь уровня ВВП в 100 млрд долларов к 2025 году. По мнению министра экономики Владимира Зиновского, в этой задаче нет ничего нереального. К слову, за первый квартал ВВП Беларуси вырос на 5,2% и составил 26,6 млрд рублей, сообщает telegraf.by


22:02 13/07/2018






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