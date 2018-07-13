9 июля состоялась церемония открытия городка. В нем размещены также универсальная спортивная площадка, зона с тренажерами для занятий на улице, и контейнерный городок для объектов бытового обслуживания и отдыха, пишет select.by





Кто именно будет жить в новом городке, в ходе церемонии его открытия не уточнялось, однако, скорее всего, это будут китайцы, так как именно китайские строительные компании, в основном, будут располагаться на территории городка.





Это Китайская корпорация инжиниринга САМС, Китайская корпорация металлургии и строительства МСС15, 25-я компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству, «Пекин юни-констракшн групп» и «СИГИКОП-Бел». Все вместе они создали управляющий комитет.





Как отметил главный исполнительный директор Компании по развитию индустриального парка «Великий камень» Ху Чжэн, он надеется, что днем строители будут усердно работать, а вечером хорошо отдыхать в строительном городке.





Как сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, намечено строительство автомобильной дороги, соединяющей Минск, парк и Национальный аэропорт. В ноябре текущего года в аэропорту намечено введение второй взлетно-посадочной полосы, которая позволит принимать любые самолеты, в том числе и грузовые.









Глава администрации индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко 9 июля сообщил на семинаре для руководителей белорусских диппредставительств, что объем инвестиций в индустриальный парк достиг 346,8 млн. долларов. Это средства как бюджетов Беларуси и Китая, так и резидентов парка.





Объем инвестиций в 2018 году должен составить более 180 млн. долларов, а к 2020 году в парк планируется вложить не менее 2 млрд. долларов. Уже в текущем году должны заработать 10 различных проектов.





Правительство РБ рассчитывает, что в 2020 году объем выпускаемой в парке продукции составит 1 млрд. долларов, число резидентов парка увеличится до 100, а число созданных рабочих мест — до 6 480.



