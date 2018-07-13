Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В парке "Великий камень" открылся строительный городок для китайских компаний

На территории парка площадью в 7 га подготовлены 5 строительных площадок для размещения пяти подрядных строительных организаций, где могут проживать боле 1,5 тыс. человек. По-видимому, это будут, большей частью, китайские рабочие.

9 июля состоялась церемония открытия городка. В нем размещены также универсальная спортивная площадка, зона с тренажерами для занятий на улице, и контейнерный городок для объектов бытового обслуживания и отдыха, пишет select.by

Кто именно будет жить в новом городке, в ходе церемонии его открытия не уточнялось, однако, скорее всего, это будут китайцы, так как именно китайские строительные компании, в основном, будут располагаться на территории городка. 

Это Китайская корпорация инжиниринга САМС, Китайская корпорация металлургии и строительства МСС15, 25-я компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству, «Пекин юни-констракшн групп» и «СИГИКОП-Бел». Все вместе они создали управляющий комитет. 

Как отметил главный исполнительный директор Компании по развитию индустриального парка «Великий камень» Ху Чжэн, он надеется, что днем строители будут усердно работать, а вечером хорошо отдыхать в строительном городке.

Как сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, намечено строительство автомобильной дороги, соединяющей Минск, парк и Национальный аэропорт. В ноябре текущего года в аэропорту намечено введение второй взлетно-посадочной полосы, которая позволит принимать любые самолеты, в том числе и грузовые.


Глава администрации индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко 9 июля сообщил на семинаре для руководителей белорусских диппредставительств, что объем инвестиций в индустриальный парк достиг 346,8 млн. долларов. Это средства как бюджетов Беларуси и Китая, так и резидентов парка.

Объем инвестиций в 2018 году должен составить более 180 млн. долларов, а к 2020 году в парк планируется вложить не менее 2 млрд. долларов. Уже в текущем году должны заработать 10 различных проектов. 

Правительство РБ рассчитывает, что в 2020 году объем выпускаемой в парке продукции составит 1 млрд. долларов, число резидентов парка увеличится до 100, а число созданных рабочих мест — до 6 480.


15:35 13/07/2018






Загрузка...


cashback
Блоги
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...
Игорь Драко
Коврик для ног, made in/of Belarus


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё