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Визы нет. Зато есть деньги: Абрамович купил в Лондоне пентхаус с видом на Темзу

Российский бизнесмен Роман Абрамович купил пентхаус в Лондоне стоимостью около $40 млн и площадью 557 кв. метров, пишет The Times.

Пентхаус расположен в башне на набережной рядом со стройкой стадиона Stamford Bridge футбольного клуба «Челси», который принадлежит Амбрамовичу.

Строительство башни, в которой расположен пентхаус, будет продолжаться примерно до 2021 года. Абрамович купил самое большое помещение из возможных, в нем установлены панорамные окна от пола до потолка с видом на Темзу. Бизнесмен также заплатил 85 тысяч фунтов стерлингов за несколько мест на подземной парковке.

Times отмечает, что у Абрамовича есть особняк стоимостью около $120 млн с 15 спальнями на самой дорогой улице Лондона, недалеко от Кенсингтонского дворца. Среди недвижимости бизнесмена в других странах — особняк на мысе Антиб на юге Франции за 30 миллионов фунтов стерлингов, три таунхауса на верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке, а также поместье на Карибском острове Сент-Бартс.


Ранее у Абрамовича истекла британская виза инвестора, при этом новую ему не выдали. Инвестиционная виза позволяет получить ПМЖ в Великобритании через пять лет. Для ее оформления нужно вложить в британскую экономику от 2 млн фунтов. 

Абрамович входит в список самых богатых жителей Великобритании с состоянием $12,5 млрд.

В итоге бизнесмен получил гражданство Израиля и теперь имеет возможность безвизового въезда в Великобританию, пишет mbk.media

Источник:
15:09 13/07/2018






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