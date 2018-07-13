Пентхаус расположен в башне на набережной рядом со стройкой стадиона Stamford Bridge футбольного клуба «Челси», который принадлежит Амбрамовичу.





Строительство башни, в которой расположен пентхаус, будет продолжаться примерно до 2021 года. Абрамович купил самое большое помещение из возможных, в нем установлены панорамные окна от пола до потолка с видом на Темзу. Бизнесмен также заплатил 85 тысяч фунтов стерлингов за несколько мест на подземной парковке.





Times отмечает, что у Абрамовича есть особняк стоимостью около $120 млн с 15 спальнями на самой дорогой улице Лондона, недалеко от Кенсингтонского дворца. Среди недвижимости бизнесмена в других странах — особняк на мысе Антиб на юге Франции за 30 миллионов фунтов стерлингов, три таунхауса на верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке, а также поместье на Карибском острове Сент-Бартс.









Ранее у Абрамовича истекла британская виза инвестора, при этом новую ему не выдали. Инвестиционная виза позволяет получить ПМЖ в Великобритании через пять лет. Для ее оформления нужно вложить в британскую экономику от 2 млн фунтов.





Абрамович входит в список самых богатых жителей Великобритании с состоянием $12,5 млрд.



