Европейская бизнесассоциация: Украину ждет дефолт

По его словам, если миссия приедет в сентябре, то в дополнение к поправкам в закон об Антикоррупционном суде, тарифам на газ, добавится еще дополнительно бюджет на следующий год.





«И этот процесс может затянуться до 2019 года. Этот год является выборным, публичную помощь получать не стоит. И тогда стране может угрожать дефолт», — заявил Фиала.







