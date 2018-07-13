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Европейская бизнесассоциация: Украину ждет дефолт

Для Украины важно договориться о сотрудничестве с Международным валютным фондом до того времени, как фонд уйдет на летние каникулы, ведь перенос приезда миссии МВФ на осень приведет к риску неполучения правительством нового транша, что в свою очередь может привести к дефолту, заявил президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

По его словам, если миссия приедет в сентябре, то в дополнение к поправкам в закон об Антикоррупционном суде, тарифам на газ, добавится еще дополнительно бюджет на следующий год.

«И этот процесс может затянуться до 2019 года. Этот год является выборным, публичную помощь получать не стоит. И тогда стране может угрожать дефолт», — заявил Фиала.


По словам представителей Европейской бизнес ассоциации, МВФ не ведет переговоров о сотрудничестве со странами во время избирательных кампаний. То есть, на время президентской и парламентской кампаний транш выделяться не будет, пишет inforesist.org

13:49 13/07/2018






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